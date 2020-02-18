"بتختار لبسه وخبيرة عسل".. معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد خطوبتها

"أحلى يوم في حياتي ده ولا إيه.. اللهم لك الحمد والشكر على هديتك ليه"، بهذه الكلمات أعلنت إيمان رمضان، شقيقة الممثل محمد رمضان، عن خطبتها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

الحفل اقتصر على الأقارب فقط، وأطلت العروس بـ"جيب" قصيرة باللون الأسود، وبلوزة من قماش "الجوبير"، فيما ظهر العريس ببدلة "مودرن"، واختار شقيقها ارتداء سترة من الجلد الأحمر، بالإضافة إلى بنطلون و"بلوفر" قاتمي اللون، رافعا شعار "نمبر وان".

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن إيمان، شقيقة محمد رمضان.

- درست كلية آداب قسم فلسفة، وتخرجت فيها عقب 12 سنة من التحاقها بها.

- وصفها شقيقها محمد رمضان، خلال استضافته في برنامج "ممكن" بأنها "أحن قلب في الدنيا"، مضيفا: "هى اللي بتختارلي لبسي، بالنسبالي أمي التانية".

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- أكد محمد رمضان، أنه يستشيرها في أعماله الفنية، وفقا لتصريحات صحفية.

- خبيرة عسل، لخبرتها في ذلك المجال لمدة 15 سنة، بحسب قولها، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة"، في مارس 2017.

- افتتحت سلسلة محلات خاصة ببيع العسل النحل بمختلف أنواعه، وسط احتفاء أسرتها.

- حُكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمها 10 آلاف جنيها، لاتهامها بتصدير عسل مغشوش، وجرى ضبط العسل المغشوش بمعرفة لجنة من وزارة الزراعة بمطار القاهرة، إلا أن محكمة جنح مستأنف البساتين ودار السلام المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قبلت الاستئناف المقدم منها، والاكتفاء بتغريمها، في يناير 2019.