الامارات | لتصحيح تلاوة «الفاتحة».. مكة تطلق مبادرة «السبع المثاني»

شكرا لقرائتكم خبر عن لتصحيح تلاوة «الفاتحة».. مكة تطلق مبادرة «السبع المثاني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة بالسعودية اليوم، تنفيذ مبادرة «السبع المثاني»، التي تهدف إلى تصحيح تلاوة سورة «الفاتحة» وقصار السور في القرآن الكريم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور سالم بن حاج الخامري في مكة قوله أن مبادرة «السبع المثاني» تهدف إلى تصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور، بمشاركة أئمة وخطباء المنطقة، إذ تأتي ضمن 16 مبادرة يشارك بها الفرع لتفعيل رؤية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، في نشر استخدام لغة القرآن والاعتزاز بها، لتأكيد الدور الكبير الذي توليه الدولة في الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم واللغة العربية.

وأفاد الخامري بأن أكثر من 11 ألف مسجداً بمنطقة مكة المكرمة بدأت في تنفيذ المبادرة التي تشارك بها نخبة من المشايخ والدعاة وأئمة المساجد، إلى جانب مشاركة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في تحقيق أهداف المبادرة، لافتاً إلى أن المبادرة ستسهم في تصحيح تلاوة المسنين ومن هو في حاجة لذلك من المقيمين الذين لا يجيدون اللغة العربية