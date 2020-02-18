فيديو.. أرادت الهروب من السرطان بالمرح فقتلتها كيك الشوكولاتة بروسيا

شخصت حالة الفتاة الروسية اليكساندرا يودينا البالغة من العمر 23، قبل 6 أشهر بسرطان الدم، فقررت من حينها أن تفعل كل ما يحلو لها في الحياة وتستمع بما تبقى لها بحسب قولها، فذهبت إلى بار "كيلفش" بموسكو، وبدأت سهرة انتهت نهاية مأساوية.

رغم أن السرطان لم يكن السبب في موتها، ولكن الإفراط في اللذة، حيث بدأت تلك السهرة ضاحكة وسعيدة، وأخذت ترقص وتتناول الشراب، ثم بدأت بعد ذلك مسابقة لتناول كيك الشوكولاتة، بحسب "ميرور".

قررت اليكساندرا، خوض تلك المسابقة ضد أثنين من زملائها، وهي أن يتناولون 3 قطع من كيك الشوكولاتة مع الخبز بسرعة كبيرة، وتناولت اليكساندرا، القطعة الأولى بسهولة ولكن الكارثة حدثت في القطعتين الأخيرتين.

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كانت تحاول الفتاة الروسية، أن تبتلع قطعتي كيك الشوكولاتة مرة واحدة، ولكن سد مجرى الهواء في فمها بسبب الكيك، حيث أظهرت الكاميرات التي كانت تنقل المسابقة على التلفاز، "اليكساندرا"، وهي تبتعد عن طاولة المسابقة.

وضعت يد على فمها، والأخرى على صدرها، وحاول زملائها منعها من الانهيار، إلا أنهم لم يستطيعوا فسقطت على الأرض مغشيا عليها، وباءت كل محاولات إزالة كيك الشوكولاتة من فمها بالفشل.

وحتى حينما حضر المسعفون لإنقاذ حياتها لم يتمكنوا فقد سد الكيك بالفعل مجرى الهواء، وماتت الفتاة مختنقة داخل البار.