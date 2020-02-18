مطلوب عروسة في الـ62.. "أحمد" يبحث عن زوجة بـ"يافطة" على الحيطان

ماتت زوجته ففقد "الونس"، وأصبح يبحث عن زوجة يكمل معها حياته ويرعيان بعضهما البعض حتى لا يبقى وحيدًا فيما تبقى من عمره، وحين يئس صاحب الـ62 من البحث عن تلك الشريكة لم يجد أمامه إلا إعلان على لافتة في شوارع المرج وعين شمس، كتب عليها "مطلوب عروسة".

أحمد حسين عرف نفسه على اللافتة التي يطلب فيها العروسة "أنا أرمل وعمرى 62 سنة، أريد زوجة أرملة عمرها من 45 إلى 52 سنة، لا تعمل، مع العلم أننى أمتلك محلاً لبيع الملابس الجاهزة" وعلقها على جدران المنطقتين، لعله يصل إلى مبتغاه.

كتب لافتة بمواصفات شريكة حياته وعلقها فى شوارع المرج وعين شمس

حكاية وحدة "أحمد" بدات عندما توفيت زوجته منذ 5 سنوات، بعدما تزوج أبناؤه الثلاثة وتركوه وحيدًا، ليبحث عن عروس تقاربه فى العمر، وتناسب وضعه الاجتماعى "معنديش أمراض ومش بشتكي، بس الوحدة تعبتني، طول النهار في المحل وبليل قاعد لوحدي" ليحلم بالعثور على من تونسه وحدته "اللى هتتجوزنى هشيلها فوق دماغى، وهتبقى شريكتى فى المحل ونشتغل سوا ونروح البيت مع بعض" حيث يمتلك شقة مساحتها متوسطة، بمنطقة عين شمس الغربية.

عام كامل قضاه "أحمد" يبحث عن العروس تناسبه، وتعرف على الكثيرات ولكن لم يحدث توافق، ليشعر بالإحباط واليأس "مش لاقى حد مناسب من الي أعرفهم عرضوهم عليا، فقررت أعتمد على نفسى وأدوَّر بنفسى"، لتخطر على باله فكرة كتابة لافتة وتعليقها على الجدران، وتجاوب معها عدد كبير من السيدات اللاتى اتصلن به: "فيه ناس كتير اتصلت، بس أخدوا الموضوع بهزار، وأنا جاد جداً، وعايز أتجوز وأعيش حياتى فى ونس".