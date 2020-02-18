ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان بملابس عصرية

القاهرة - لايف ستايل
حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها فى أسوان.
تألقت ميريهان حسين فى الصورة بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست Nihal El-Masry، حيث ارتدت قميص أبيض بسيط لا يحمل أى نقوشات وكشف عن جزء من بطنها، نسقت معه بنطلون واسع أتسم بالنقوشات والألوان المميزة.
ووضع خبير التجميل Abdelrhman Nagieb لـ ميريهان حسين مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها من أنامل المصفف هيثم دهب.
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