هل تشبه دينا الشربيني؟.. تعرف على كوكي مجدي شقيقة الفنانة روبي (صور)

"أختك شبه دينا الشربيني"، و"افتكرتك متصورة مع دينا الشربيني"، و"أنتم مش شبه بعض خالص".. تلك أبرز التعليقات على الظهور الأخير للفنانة روبي، بصحبة شقيقتها الممثلة الشابة كوكي مجدي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

الشقيقتان أطلتا بأزياء قاتمة اللون، حيث ظهرت "روبي" بـ"هوت شورت" أسود اللون، و"بلوزة" مصنوعة من الشيفون، و"أنكل بوت"، بالإضافة إلى تسريحة شعر انسيابية، خلال تقبيلها لشقيقتها المطلة بشعر كيرلي يجمع بين البني والأشقر، مع ارتدائها أزياء سوداء غير منقوشة، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن كوكي شقيقة روبي

- اسمها الحقيقي مريهان حسين محمد، الشهيرة بـ"كوكي" أو "مريهان مجدي".

- في أغسطس 2014، تزوجت "كوكي" من إسلام صيام لاعب كرة قدم وابن الحكم الدولى السابق عصام صيام، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى.

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- لديها طفلة واحدة.

- بدأت حياتها المهنية كممثلة في 2011.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها: "ونوس"، و"السيدة الأولى"، و"الوالدة باشا"، و"خرم إبرة"، و"الزوجة 18".

- شاركت مع شقيقتها روبي في فيلم "الشوق".

- قالت كوكي مجدي، إنها حلمت بهيثم أحمد زكي وهو داخل القبر، عقب أيام من رحيله عن عالمنا، قائلة: "أنا حلمت أن هيثم داخل قبره وعاوز يروح يشوف باباه ومامته وأنا قعدت اقولوا متخفش يا حبيبي هيسألوك كام سؤال وتروح لماما وبابا على طول، يارب اجمعهم هما الثلاثة في الجنة إن شاء الله".