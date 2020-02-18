قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل بطاطس مهروسة بالدجاج، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة. مقادير طاجن بطاطس مهروسة بالدجاج بطاطس دجاج مكعبات بصل ثوم بقدونس زعتر جزر مشروم فلفل ألوان لبن زيت ملح فلفل Advertisements جوزة الطيب جبنة موتزاريلا طريقة عمل طاجن بطاطس مهروسة بالدجاج في وعاء على النار، يشوح البصل والثوم المفروم مع قليل من الزيت. في الكبة تفرم اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والزعتر. ثم يضاف البقدونس والملح والفلفل وجوزة الطيب. على النار يشوح البصل والثوم والجزر المفروم والمشروم ويتبل الخليط بالملح والفلفل. ثم تشكل الكفتة وتشوح مع الخضار ثم يضاف الفلفل الألوان. في بولة تخلط البطاطس المهروسة مع لبن وكريمة وزبدة. توضع كمية البطاطس في البيركس. ثم توضع الكفتة مع الخضار كحشوة. ثم يضاف باقي كمية البطاطس ثم تضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه. وتدخل الفرن حتى تذوب الجبنة وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن بطاطس مهروسة بالدجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.