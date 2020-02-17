الكيس الدهني في العين.. الأعراض والأسباب والعلاج

الكيس الدهني هو عبارة عن كتلة صغيرة أو كيس بطيء النمو داخل الجفن، وهو ليس مؤلم عادة، ونادرا ما يستمر لفترة أطول من بضعة أسابيع.

ويستعرض التقرير التالي أعراض الإصابة بالكيس الدهني، ويوضح الأسباب والعلاج في المنزل، ومتى يجب زيارة الطبيب، والجراحة والوقاية، بحسب "مديكال نيوز توداي".

أعراض الكيس الدهني في العين

في المراحل المبكرة ، تظهر المنطقة المصابة كمساحة صغيرة أو حمراء أو ملتهبة بطريقة في الجفن.

في غضون أيام قليلة، يمكن أن يتطور هذا الالتهاب إلى كتلة غير مؤلمة وبطيئة النمو.

يمكن أن يظهر الكيس الدهني على الجفن العلوي أو السفلي، لكنه أكثر شيوعًا في الجفن العلوي.

على الرغم من أن مرض الكيس الدهني غير مؤلم عمومًا، إلا أنه يمكن أن يتسبب في أن تصبح العين مائيّة وملتهبة.

قد يضغط الكيس الدهني الكبير بشكل خاص على مقلة العين، ما قد يؤدي إلى ضبابية الرؤية.

أسباب ظهور الكيس الدهني

يظهر عادة للشخص الذي يعاني من حالة التهابية أساسية تؤثر على العينين أو الجلد، ومن بينها:

التهاب الجفن المزمن.

حب الشباب الوردي.

التهاب الجلد الدهني.

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متى يجب زيارة الطبيب

يجب زيارة طبيب عيون ليتعرف على الأعراض ويفحص المنطقة لاستبعاد الحالات الأخرى، قد يصف قطرات العين أو المراهم المضادة للالتهابات لتقليل الالتهاب وسرعة الشفاء.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يعطي الطبيب حقنة ستيرويد لتقليل التورم. هذا سيعتمد على الموقع والحجم وعدد الأكياس الدهنية.

العملية

بالنسبة لشخص مصاب بكيس دهني حاد أو مستمر، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية لإزالته. يحدث هذا عادة في عيادة الطبيب باستخدام التخدير الموضعي.

يمكن للكيس الدهني معاودة الظهور في بعض الأحيان. إذا حدث هذا في كثير من الأحيان، قد يحتاج الطبيب إلى أخذ خزعة من الورم.

تتضمن الخزعة إزالة عينة صغيرة من الأنسجة، والتي سيقوم الطبيب بفحصها لمعرفة علامات الحالة الأكثر خطورة.

كيفية الوقاية من الكيس الدهني

يمكن أن يساعد تطهير منطقة العين يوميًا في منع ظهور الكيس الدهني.

ويمكن استخدام الدعك للجفن أو مناديل التطهير المبللة للحفاظ على انسداد الغدد الدهنية.

تشمل نصائح الوقاية من الإصابة بالفيروسات:

لا تفرك العينين.

ضمان نظافة اليدين قبل لمس العينين.

حماية العينين من تلوث الغبار والهواء، على سبيل المثال من خلال ارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق.

استبدال مكياج العين كل 6 أشهر لمنع نمو البكتيريا.