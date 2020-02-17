وصفها الميرغني بـ"أحسن من 100 راجل".. من هي خطيبة كهربا الجديدة؟

أعلن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، نبأ خطوبته، على شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني، إذ وضع اسمها عبر صفحته الرسمية بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و"نورهان" هي شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر، ويرصد "هن" بعض المعلومات عنها من خلال حسابها على تطبيق "إنستجرام".

- ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع زوج شقيقتها، الفنان حمدي الميرغني، الذي هنأها في عيد ميلادها الماضي، الذي كان في 23 يناير: "كل سنة وأنتي أختي الجدعة الطيبة، اللي بجد دايماً واقفة جنبي أحسن من 100 راجل، إنتي عارفة أنا بحبك إزاي، مش عشان أخت مراتي، لا عشان إنتي بجد أختي، ويارب السنة دي تبقي أسعد سنة عليكي يارب".

- أدت مناسك العمرة قبل فترة، إذ نشرت صورتها وهي أمام الكعبة المشرفة، بالتزامن مع عيد ميلادها، فعلقت على الصورة: "اللهم اغفر لنا ما مضى.. وأصلح لما ما بقى".

- تشغل أسرتها عدد كبير من صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، فتنشر صور مع والدتها، التي ترتدي النقاب تصفها بـ"الملكة"، كما أنها تشارك متابعيها أيضًا بصورها مع شقيقتها "إسراء"، زوجة الفنان حمدي الميرغني.

Advertisements

- تحب السفر، إذ إنها تنشر صورها من أماكن مختلفة، سواء في الجليد أو أمام البحر.

- يتابعها أكثر من 130 ألف متابع على حسابها على "إنستجرام".

- يعتبر عدد من نجوم مسرح مصر من أصدقائها، منهم ويزو، إذ هنأتها في عقد قرانها: "أحلى وزة في العالم.. وأحلى عروسة في العالم".

وكان محمود كهربا قد خطب ابنة حارس مرمى مصر السابق عصام الحضري، لمدة 41 يوما في العام 2017، وتم فسخ الخطبة وقتها، وقال الحضري "كل شيء سمة ونصيب".