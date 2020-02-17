"يأكل في جدار معدته ومالهوش علاج".. كل ما تريد معرفته عن "كرونز" مرض حمو بيكا

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن معاناته من مرض يهاجم الجهاز الهضمي، حيث قال في تصريحات إعلامية إنه يعاني من مرض "يأكل في جدار معدته"، ويخضع لحقنة ثمنها 120 ألف جنيها، كاشفا أن هذا المرض هو "كرونز"، مضيفا: "الناس شايفة هيكل من برا ميعرفوش من جوا في إيه".

مرض "كرونز" هو مرض مناعي يهاجم الجهاز الهضمي ولم يتم اكتشاف علاج له حتى الآن، ويستعرض التقرير التالي أبرز وأهم المعلومات عن هذا المرض الخطير بحسب موقع "مايو كلينك"، و"هيلث لاين" الطبي.

ما هو مرض كرونز

كرون هو مرض التهاب الأمعاء (IBD)، يسبب التهاب الجهاز الهضمي، والذي يمكن أن يؤدي إلى آلام في البطن، والإسهال الحاد، والتعب، وفقدان الوزن وسوء التغذية.

ينتشر الالتهاب الناجم عن "كرون" في أعماق طبقات أنسجة الأمعاء المصابة، يمكن أن يكون هذا المرض مؤلماً وموهناً، وقد يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة.

على الرغم من عدم وجود علاج معروف لمرض كرون، إلا أن بعض العلاجات يمكن أن تقلل إلى حد كبير من أعراضه وحتى تؤدي إلى هدوء طويل الأجل مع العلاج، يستطيع العديد من الأشخاص المصابين بمرض كرون العمل بشكل جيد.

أعراض كرونز

في بعض الأشخاص المصابين بمرض كرون، يتأثر فقط الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة، في حالات أخرى، يقتصر المرض على القولون وهو مجرد جزء من الأمعاء الغليظة، المناطق الأكثر شيوعًا المتأثرة بمرض كرون هي الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة والقولون.

يمكن أن تتراوح علامات وأعراض مرض كرون من خفيفة إلى شديدة، عادة ما تتطور تدريجياً، لكن في بعض الأحيان ستظهر فجأة، دون سابق إنذار، قد يكون لديك أيضًا فترات زمنية لا تظهر فيها أي علامات أو أعراض.

عندما يكون المرض نشطًا، قد تشمل العلامات والأعراض: إسهال، حمى، إعياء، آلام في البطن والتشنج، دم في البراز، تقرحات الفم، انخفاض الشهية وفقدان الوزن، ألم أو تصريف بالقرب من فتحة الشرج أو حولها بسبب التهاب من داخل الجلد (ناسور)، كما أن المريض قد يعاني المريض من: التهاب الجلد والعينين والمفاصل والتهاب الكبد أو القنوات الصفراوية وتأخر النمو أو النمو الجنسي عند الأطفال.

متى يجب زيارة الطبيب؟

راجع طبيبك إذا كان لديك تغييرات مستمرة في عادات الأمعاء أو إذا كان لديك أي من علامات وأعراض مرض كرون، مثل: وجع بطن، دم في البراز، أو إذا بات الإسهال مستمرا ولا تستجيب للأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، الحمى غير المبررة تستمر لأكثر من يوم أو يومين، فقدان الوزن غير المبرر.

أسباب كرونز

السبب الدقيق لمرض كرون لا يزال مجهولا، في السابق، كان هناك شك في النظام الغذائي والضغط النفسي، لكن الأطباء يعتقدون أن هذه العوامل قد تفاقم المرض ولكنها لا تسبب مرض كرون.

هناك عدد من العوامل، مثل الوراثة والجهاز المناعي المعطل، من المحتمل أن تلعب دورا في تطور المرض.

جهاز المناعة

من المحتمل أن الفيروسات أو البكتيريا قد تسبب في الإصابة بمرض كرونز، عندما يحاول جهاز المناعة الخاص بك محاربة الكائنات الحية الدقيقة الغازية، فإن استجابة مناعية غير طبيعية تجعل الجهاز المناعي يهاجم الخلايا في الجهاز الهضمي أيضًا.

الوراثة

يعتبر كرونز أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم أفراد من العائلة مصابون بالمرض، لذا فقد تلعب الجينات دورًا في جعل الناس أكثر عرضة للإصابة، ومع ذلك، فإن معظم المصابين بمرض كرون ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض.

عوامل خطر مرض كرونز

-العمر

يمكن أن يحدث مرض كرونز في أي عمر، ولكن من المحتمل أن تتطور الحالة عندما تكون شابًا، ويجرى تشخيص معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كرون قبل سن 30 عامًا تقريبًا.

-الأصل العرقي

على الرغم من أن مرض كرون يمكن أن يؤثر على أي مجموعة عرقية، إلا أن البيض لديهم أكبر خطر، بمن فيهم من أصل يهودي من شرق أوروبا (الأشكناز). ومع ذلك، فإن معدل الإصابة بمرض كرونز يتزايد بين السود الذين يعيشون في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة.

-تاريخ العائلة

أنت في خطر أكبر إذا كان لديك قريب، مثل أحد الوالدين أو الأخ أو الطفل المصاب بالمرض، ما يصل إلى 1 من كل 5 أشخاص يعانون من مرض كرونز لديه فرد من العائلة مصاب بالمرض.

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-تدخين السجائر

يعد تدخين السجائر أهم عامل خطر يمكن السيطرة عليه لتطوير مرض كرون. التدخين يؤدي أيضا إلى جعل المرض أكثر خطورة.

-الأدوية المضادة للالتهابات

وتشمل هذه ايبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وغيرها)، نابروكسين الصوديوم (أليف)، ديكلوفيناك الصوديوم (فولتارين) وغيرها، في حين أنها لا تسبب مرض كرونز، فإنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأمعاء مما يجعل مرض كرون أسوأ.

-مكان المعيشة

إذا كنت تعيش في منطقة حضرية أو في بلد صناعي، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض كرونز هذا يشير إلى أن العوامل البيئية، بما في ذلك اتباع نظام غذائي غني بالدهون أو الأطعمة المكررة، قد تلعب دوراً في مرض كرون.

مضاعفات كرونز

انسداد الأمعاء

مرض كرون يؤثر على سمك جدار الأمعاء بمرور الوقت، يمكن لأجزاء من الأمعاء أن تصاب بندبة وتضيق، ما قد يمنع تدفق محتويات الجهاز الهضمي، وقد تحتاج إلى عملية جراحية لإزالة الجزء المصاب من الأمعاء.

قرحة المعدة

يمكن أن يؤدي الالتهابات المزمنة إلى فتح تقرحات (قرح) في أي مكان في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الفم والشرج، وفي منطقة الأعضاء التناسلية.

الناسور

في بعض الأحيان، يمكن أن تمتد القرحة تمامًا عبر جدار الأمعاء، ما يؤدي إلى الإصابة بالناسور، وهو اتصال غير طبيعي بين أجزاء الجسم المختلفة، يمكن أن يتطور الناسور بين الأمعاء والجلد، أو بين الأمعاء والجهاز الآخر، الناسور القريب من منطقة الشرج أو حوله هو النوع الأكثر شيوعًا.

شق شرجي

وهو قرحة صغيرة في الأنسجة التي تبطن فتحة الشرج أو في الجلد حول فتحة الشرج حيث يمكن أن تحدث التهابات، وغالبًا ما يرتبط بحركات الأمعاء المؤلمة وقد يؤدي إلى ناسور حول الشرج.

مشاكل صحية أخرى

يمكن أن يسبب مرض كرون مشاكل في أجزاء أخرى من الجسم، ومن بين هذه المشاكل فقر الدم، واضطرابات الجلد، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل، وأمراض المرارة أو الكبد.

علاج كرونز

لا يتوفر علاج لمرض كرونز حاليًا، لكن يمكن إدارة المرض بشكل جيد، توجد مجموعة متنوعة من خيارات العلاج التي يمكن أن تقلل من شدة وتكرار الأعراض.

الأدوية

تتوفر عدة أنواع من الأدوية لعلاج كرون، العقاقير المضادة للإسهال والمضادة للالتهابات شائعة الاستخدام.

الأدوية المضادة للالتهابات

النوعان الرئيسيان من الأدوية المضادة للالتهابات التي يستخدمها الأطباء لعلاج كرون هما 5 - أمينوساليسيلات عن طريق الفم والستيروئيدات القشرية، غالبًا ما تكون الأدوية المضادة للالتهابات هي أول الأدوية التي تتناولها لعلاج مرض كرون.

المعدلات المناعية

يتسبب الجهاز المناعي المفرط النشاط في حدوث الالتهاب الذي يؤدي إلى ظهور أعراض مرض كرون، الأدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي، وتسمى مضادات المناعة، قد تقلل من الاستجابة الالتهابية وتحد من رد فعل الجهاز المناعي.

مضادات حيوية

يعتقد بعض الأطباء أن المضادات الحيوية قد تساعد في تقليل بعض أعراض كرون وبعض مسبباتها المحتملة.

العلاجات البيولوجية

إذا كنت تعاني من مرض كرون الحاد، فقد يجرب طبيبك أحد العلاجات البيولوجية لعلاج الالتهابات والمضاعفات التي يمكن أن تحدث من المرض، الأدوية البيولوجية يمكن أن تسد البروتينات المحددة التي قد تسبب الالتهابات.

الجراحة

إذا لم تحسن العلاجات الأعراض، فقد تكون الجراحة ضرورية، في نهاية المطاف، سيحتاج حوالي 75 بالمائة من المصابين بمرض كرون إلى جراحة في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا لمؤسسة كرونز آند كوليتيس.

تشمل بعض أنواع العمليات الجراحية الخاصة بـ كلاونز إزالة الأجزاء التالفة من الجهاز الهضمي وإعادة الاتصال بالأقسام الصحية. تقوم الإجراءات الأخرى بإصلاح الأنسجة التالفة أو إدارة أنسجة ندبة أو علاج الالتهابات العميقة.