القاهرة - لايف ستايل
جميعنا يعلم ان منتجات العناية بالشعر و خاصة المعالجة تحتاج إلى أموال طائلة بالإضافة الى وجود آثار جانبية لاستخدامها المتكرر على المدى البعيد ، لذلك نقدم لكِ افضل العلاجات الطبيعية للشعر التالف و التي لا تحتاج الكثير من الأموال بل ان مكوناتها لدينا جميعا في المطبخ و هي كالتالي :
الخبيزة أو الكركديه
يعتبر وسيلة ممتازة لتعزيز نمو الشعر و إصلاح الشعر التالف ، الخبيزة هو الكركديه و هو يمنح الشعر الرطوبة و يساعد على إضافة تألق و بريق الى الشعر التالفو الجاف .
قومي بتسخين 8-10 ازهار الكركديه في 1 كوب من زيت جوز الهند حتى تصبح متفحمة و اتركيها جانبا حتى تبرد ثم استخدامه بمثابة زيت الشعر من خلال تدليك هذا الزيت على شعرك بحركات دائرية باطراف الأصابع لبضع دقائق ليتغلغل فروة الرأس و الجذور و تترك لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل شعرك.
تكرر من مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع لأفضل النتائج.
الشاي الأسود
الشاي الأسود هو أيضا جيد للشعر الجاف و التالف كونه غني بمادة البوليفينول و فيتامينات C و E، فان الشاي الأسود يضيف تألق و نعومة على الشعر التالف كما أنه يحمي الشعر ضد الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية.
قومي بغليان 1 كوب من الماء ثم إضافة كيس الشاي الأسود له.
و قومي بتغطية الكوب و يترك لمدة 10 دقيقة.
ثم إضافة 1 أو 2 قطرات من زيت الياسمين العطري للمياه و اتركيه حتى تبريد.
ثم قومي باستخدام هذا الخليط في الشطف النهائي للشعر بعد الشامبو العادي لشعرك.
و اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم قومي بغسله بالماء.
اتبعي هذا العلاج من مرة إلى مرتين في الأسبوع.
قد يهمك أيضا:
وصفة قناع "الجزر" لعلاج الشعر التالف
أفضل المساكات للعناية بالشعر التالف
كانت هذه تفاصيل خبر كيفية علاج الشعر التالف بأقل تكلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.