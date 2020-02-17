كيفية علاج الشعر التالف بأقل تكلفة

جميعنا يعلم ان منتجات العناية بالشعر و خاصة المعالجة تحتاج إلى أموال طائلة بالإضافة الى وجود آثار جانبية لاستخدامها المتكرر على المدى البعيد ، لذلك نقدم لكِ افضل العلاجات الطبيعية للشعر التالف و التي لا تحتاج الكثير من الأموال بل ان مكوناتها لدينا جميعا في المطبخ و هي كالتالي :

الخبيزة أو الكركديه

يعتبر وسيلة ممتازة لتعزيز نمو الشعر و إصلاح الشعر التالف ، الخبيزة هو الكركديه و هو يمنح الشعر الرطوبة و يساعد على إضافة تألق و بريق الى الشعر التالفو الجاف .

قومي بتسخين 8-10 ازهار الكركديه في 1 كوب من زيت جوز الهند حتى تصبح متفحمة و اتركيها جانبا حتى تبرد ثم استخدامه بمثابة زيت الشعر من خلال تدليك هذا الزيت على شعرك بحركات دائرية باطراف الأصابع لبضع دقائق ليتغلغل فروة الرأس و الجذور و تترك لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل شعرك.

تكرر من مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع لأفضل النتائج.

الشاي الأسود

الشاي الأسود هو أيضا جيد للشعر الجاف و التالف كونه غني بمادة البوليفينول و فيتامينات C و E، فان الشاي الأسود يضيف تألق و نعومة على الشعر التالف كما أنه يحمي الشعر ضد الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية.

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قومي بغليان 1 كوب من الماء ثم إضافة كيس الشاي الأسود له.

و قومي بتغطية الكوب و يترك لمدة 10 دقيقة.

ثم إضافة 1 أو 2 قطرات من زيت الياسمين العطري للمياه و اتركيه حتى تبريد.

ثم قومي باستخدام هذا الخليط في الشطف النهائي للشعر بعد الشامبو العادي لشعرك.

و اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم قومي بغسله بالماء.

اتبعي هذا العلاج من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

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