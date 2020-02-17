"الست نكدية ولا الراجل" يتصدر تويتر.. فتيات: "الرجالة الأصل والسبب"

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تصدر هاشتاج "الست نكدية ولا الراجل"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم، من خلال أكثر من 10 آلاف تغريدة بين الجنسين، تضمنت تبادل الاتهامات والسخرية من بعضهما البعض.
وتفاعل العديد من المُغردين مع الهاشتاج الذي حصد تعليقات وتفاعلات عِدة، حيث أكدت العديد من الجنس الناعم أن الرجل هو الأكثر نكدا عنهن، خاصة أنه يظل السبب الأول لطاقة النكد التي يظهرن بها.
فعلقت إحداهن: "هو النكدي طبعًا"، وأضافت الأخيرة: "الرجالة اللي بتخلي الست نكدية لو سكت مش هتنكد عليه".
وغردت أخرى: "الرجالة الأصل والسبب في النكد".
بينما وجد الطرف الآخر، إن السيدات هن الأكثر نكدًا، حيث ربط بعضهما مشاعر القلق والاكتئاب بهرمونات السيدات المتغيرة، فغرد معظمهما: "الستات مولودين بنكدهم".
طبيب يفسر أسباب النكد عند الجنسين.. ابحث عن الهرمونات
كان الدكتور خالد النمرسي، استشاري النساء والتوليد، أوضح أن تباين الهرمونات لدى الفتيات قبل موعد الدورة الشهرية بـ 10 أو 15 يوما، يؤثر على حالتهن المزاجية، ويصيبهن بالقلق والتوتر، والاكتئاب، وذلك بسبب ارتفاع السيروتونين، فضلًا عن إشارات المخ أيضًا تبدأ بالارتفاع والانخفاض، ما يؤثر على سلوك الفتيات.
وتابع: "بيخليهم يعيطوا دون سبب وياخدوا قرارات غلط، ويتخانقوا، ويتعصبوا، ومبيكونش عندهم تركيز".
كما أشار خلال حديثه لـ "هُن"، إلى أن الأمر مختلف لدى الرجال، لأن هرموناتهم ثابتة وغير متغيرة، لكن إذا حدث بها خلل قد يصيبهم بعض الأعراض مثل الاكتئاب، وتغير الحالة المزاجية، والنكد والحزن وغيرها.
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