زينة تثير الجدل بعد مقارنة نفسها بـ شادية: "بفرح لما حد يقلدني" (صور)

شاركت الفنانة زينة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بـ4 صور لها بـ"لوك" شعر، يتميز بـ"غُرة" قصيرة على الجبهة، مقارنة إطلالتها بالفنانة الراحلة شادية.

وقالت "زينة": "أوصتي وشعري والله كان زمان اسمها أوصة شادية، ودلوقتي من ساعة ما مثلت بقي اسمها أوصة زينة"، مضيفة: "بفرح لما حد يقلدني جدا، خصوصا الأطفال، مرة كنت في الكوافير، ولقيت طفلة مش شايفاني، بتقول لو سمحت ممكن تعملي أوصة زينة، فرحت أوي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 29 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتي إزاي تقارني نفسك بشادية"، و"زي القمر يا زينة"، و"إنتي فعلا معروفة بقصتك دي"، و"دلوقتي بقينا بنفتخر بالأوصة".

لطيفة تعلق على منشور زينة: دي قَصتي أنا

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وحرصت الفنانة التونسية لطيفة، على التعليق، قائلة: "وبعدين بقى دى قصتى أنا"، فيما كتب خبير التجميل علاء التونسي: "طول عمرك قمر".

يشار إلى أن محكمة أسرة مدينة نصر، نظرت مؤخرا أولى جلسات الدعوى الجديدة المقامة من زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بإلزامه بدفع 900 ألف جنيه، كمصاريف مدرسة للتوأم زين الدين وعز الدين، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة الأول من مارس المقبل.