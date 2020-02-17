طريقة عمل طماطم بالكسكسي

تبحث كثير من السيدات عن أصناف جديدة وغير تقليدية لتقديمها على السفرة، لأفراد أسرتها، لذلك تقدم "هُن" الطبق المغربي "طماطم بالكسكسي" على طريقة الشيف شربيني. مقادير طماطم محشية كسكسي طماطم كبيرة كسكسي بصل مرقة ثوم فلفل ملون ذرة صفراء هريسة Advertisements ملح وفلفل زيت زعتر طريقة تحضير طماطم محشية كسكسي - ازيلي رأس الطماطم واخليها من جوفها - في طاسة على النار ضعي البصل والثوم المفروم في الزيت وقلبيهم جيدا حتى يذبل البصل - أضيفي الفلفل الملون والذرة الصفراء وملعقة الهريسة - رشي الكسكسي بقليل من المرقة ثم أضيفيها إلى الخليط - ابدأي في حشو الطماطم بخليط الكسكسي - رصيها في صينية وادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة، وقدميها ساخنة

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