الامارات | منصور بن محمد يتوج الفائزين في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتوج الفائزين في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسعدت مكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الصقارين المشاركين في منافسات النخبة، أول من أمس، بعدما تنازل سموه عن جائزة المركز الأول التي حققها طيره «الشبابي» لمصلحة صاحب المركز الثاني، كما تشرفت البطولة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، منافسات النخبة الختامية في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وتوج سموه الفائزين في ختام المنافسات التي شارك فيها أقوى 200 طير، تنافست عبر الأشواط الثمانية.

وتعد المكرمة هي الثالثة للصقارين من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هذا الموسم، إذ وجه سموه بمكرمة سخية لتخصيص فئة جديدة للملاك العامة، مع جوائز مالية إضافية تبلغ أربعة ملايين درهم، كما وجه سموه بالتنازل عن الجوائز المالية التي حصلت عليها طيوره في جميع الأشواط، لأصحاب المراكز التالية، وهو ما يمثل تشجيعاً كبيراً للصقارين.‪

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من المنافسات، واطلع على الترتيبات التي وفرتها اللجنة المنظمة في مقر البطولة المزود بأحداث التقنيات لإتمام عملية التسجيل والقرعة، وإنجاز الأشواط في وقت قياسي، وضمان الشفافية، وتوفير أدق النتائج للطيور، بالنظر للفوارق الزمنية البسيطة التي تشهدها الأشواط، وبالنظر لقوة الطيور المشاركة، والخبرة التي يمتلكها الصقارون الذين يعتبرون الأفضل على مستوى الدولة.

وبلغت قيمة الجوائز المالية المخصصة لأصحاب المركز الأول في بطولة النخبة ضمن أشواط الفرخ والجرناس للشيوخ والعامة، 400 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و200 ألف درهم للمركز الثاني، و100 ألف درهم للمركز الثالث، وفي أشواط الفرخ والجرناس للعامة ملاك والحر والشاهين، 250 ألف درهم للمركز الأول، و100 ألف درهم للمركز الثاني، و50 ألف درهم للمركز الثالث.

وأسفرت النتائج في الشوط الأول للمحليين فئة حر فرخ عن فوز الطير «الشبابي»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 18.888 ثانية، وجاء في المركز الثاني منصور علي مصبح الخصم الكتبي بالطير «13008» بزمن 19.528 ثانية، وبالمركز الثالث «إف 3- إس» بالطير «البيجو»، بزمن 19.715 ثانية.

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وأهدى الطير «بخيت» جائزة المركز الأول لمالكه سعيد هلال سالم بن طراف المنصوري في الشوط الثاني للمحليين في فئة شاهين فرخ، مسجلاً زمناً قدره 18.671 ثانية، وجاء في المركز الثاني راشد غصاب سعيد بالخالص بالطير «بارود» بزمن 18.822 ثانية، وفي المركز الثالث «إف 3- آر» عبر الطير «رحال»، بزمن 19.263 ثانية.

وتصدر «إف 3» قمة الشوط الثالث للشيوخ فئة فرخ، عبر الطير «جاو 7070»، مسجلاً زمناً قدره 17.336 ثانية، وجاء في المركز الثاني فريق الظفرة فالكونز 1، عبر الطير «إس 26» بزمن 17.576 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث فريق «إف 3- آر» بالطير «بي 74» بزمن 17.616 ثانية.

وحلّق «إف 3» بالمركزين الأول والثاني في الشوط الرابع للشيوخ فئة جرناس، عبر الطير «مدريد» الذي سجل 17.002 ثانية، وجاء في المركز الأول، والطير «عربون» الثاني بزمن 17.062 ثانية، بينما حصل على المركز الثالث فريق الظفرة فالكونز 1 بالطير «جي 18» بزمن 17.122 ثانية. وكان «مشكور» على موعد مع الصدارة في الشوط الخامس للعامة مفتوح فئة فرخ، وأهدى مالكه بطي خلفان بطي سالم القبيسي المركز الأول بزمن 17.139 ثانية، وجاء في المركز الثاني «كفو» ملك عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بزمن 17.167 ثانية، وعاد بطي خلفان بطي سالم القبيسي للفوز بالمركز الثالث عبر الطير «ضو» بزمن 17.327 ثانية، المثير أن بطي وشقيقه عبدالله سيطرا على الأشواط الأولى حتى الشوط الثامن. وأضاء «ظلام» الطريق إلى المركز الأول في الشوط السادس للعامة مفتوح فئة جرناس، وأهدى مالكه سيف جمال سيف محمد الحريز الناموس بزمن 17.034 ثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري بالطير «نمرود» بزمن 17.240 ثانية، والطير «عفريت» بزمن 17.379 ثانية. وفي الشوط السابع للعامة مفتوح فرخ، حقق المركز الأول «ملفت» لمالكه محمد عبدالله الكندي، بزمن 18.064 ثانية، وجاء ثانياً «غطاس» لمالكه سلطان المنصوري بـ18.085 ثانية، وثالثاً «الكاس» لمالكه حميد محمد الطاير بـ18.098 ثانية. وفي الشوط الثامن للعامة مفتوح جرناس، حقق المركز الأول «شواق» لمالكه سلطان المنصوري بزمن 17.631 ثانية، وجاء ثانياً «الوثبة» لمالكه غانم الظاهري بـ17.884 ثانية، وثالثاً «مسبار» لمالكه أحمد سالم بن غدير بـ18.350 ثانية.

سعاد درويش: ختام يرسّخ مكانة الحدث

عبّرت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، عن فخرها واعتزازها «بالدعم والمكارم السخية التي نحن محظوظون بها من الحكام والشيوخ الذين يقفون وراء النجاحات والخطوات الكبيرة التي قطعتها بطولات الرياضات التراثية، وتحديداً الصيد بالصقور، التي باتت علامة بارزة تتطور سنوياً»، مضيفة أن «الختام جاء مميزاً بكل تفاصيله، وزيَّنته مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بواسطة الطير (الشبابي)، وزاده فخراً حضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي كان لحضوره بالغ الأثر في تحفيز المشاركين، وإضافة المزيد من مشاعر الاعتزاز لدى الفائزين الذين تسلموا جوائزهم منه».

- «الشبابي» و«بخيت» أبطال المحليين.. و«إف 3» في فئة الشيوخ.