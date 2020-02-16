روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. ورواد: "أختك شبه دينا الشربيني"

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورة لها بأزياء سوداء، بصحبة شقيقتها الممثلة الشابة كوكي مجدي.

وظهرت "روبي" بـ"هوت شورت" أسود اللون، و"بلوزة" مصنوعة من الشيفون، و"أنكل بوت"، بالإضافة إلى تسريحة شعر انسيابية، خلال تقبيلها لشقيقتها المطلة بشعر كيرلي يجمع بين البني والأشقر، مع ارتدائها أزياء سوداء غير منقوشة.

وعلقت روبي على صورتها مع "كوكي"، قائلة: "حبيبة أختها يا أخواتى بحبها".

15 ألف تسجيل إعجاب لصورة روبي وشقيقتها

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 15 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أختك شبه دينا الشربيني"، و"افتكرتك متصورة مع دينا الشربيني"، و"أنتم مش شبه بعض خالص"، و"جميلات بجد".

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وتعود الصورة إلى ديسمبر 2019، والتي سبق أن نشرتها شقيقتها "كوكي"، عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال حضورهما حفل يجمع مجموعة من أصدقائهما.