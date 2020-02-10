مجموعة كريستيان سيريانو لخريف 2020 مستوحاة من هارلي كوين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف 2020 بعرض مجموعة أزياء كريستيان سيريانو لخريف 2020 بالشراكة مع فيلم "Birds of Prey"، وهو أحدث أفلام "دي سي كوميكس" الذي تؤدي فيه النجمة مارغوت روبي دور الشخصية الشهيرة "هارلي كوين".

ووفقا لسيريانو، بدأت المحادثات بينه وبين الشركة المنتجة وارنر بروس لأول مرة قبل بضعة أشهر، عندما قام هو وأشلي لونغشور بتصوير إعلان تجاري لـ "Birds of Prey" ليتم عرضه خلال برنامج "Project Runway"، وبعد ذلك طرح فريق وارنر بروس فكرة التعاون في إطار أسبوع الموضة في نيويورك.

وفي حديثه عن التعاون قال سيريانو: "دائما ما أجرب شيئا جديدا ومختلفا". "لا أحب القيام بالشيء نفسه طوال الوقت، أحب البحث عن شراكات مختلفة ومثيرة للاهتمام، الجميع يذهب إلى العروض طوال الوقت، والجميع يرى الملابس طوال الوقت، من الجيد أن نقوم بدمج شيء جديد."

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وعلى المدرج، بدأ تأثير فيلم "Birds of Prey" واضحا بعدة طرق مختلفة، كان هناك عدد قليل من الإطلالات الجريئة المستوحاة من الفيلم تم تنسيقها مع تسريحة شعر هارلي كوين الملونة بالوردي والأزرق ومكياجها الجريء، وكما تم تزيين المدرج بقطع من كواليس تصوير الفيلم، وتم تشغيل أغانٍ من الموسيقى التصويرية له، وقد تواجدت في الصف الأمامي كل من مخرجة الفيلم كاثي يان، ومنسقة الإطلالات إرين بيناخ، وهو أمر كما يقول سيريانو "مختلف تماما بالنسبة له".

وأضاف المصمم في حديثه خلف الكواليس: "الأزياء والسينما يجتمعان معا، يحب الناس الفيلم لأنه في بعض الأحيان تبرز الشخصية بالملابس، وتعتبر الشراكة مهمة جدا لتنظيم مدرج ناجح، فصناعة الموضة تمر حاليا بوقت عصيب، كما إنها مكلفة للغاية، المتاجر تتوقف عن العمل كل يوم، وللبقاء على قيد الحياة، يبحث المصممون حقا عن شيء ما لمساعدتنا على إنتاج المزيد من المجموعات. بالنسبة لي أحب صناعة ملابس فاخرة وعاطفية، والتي لن يرتديها الجميع، أنا بحاجة إلى تمويل ذلك بطريقة أو بأخرى. أنا مصمم إطلالات السجاد الأحمر وهذا مكلف للغاية، لذلك أبحث عن شراكات للمساعدة في تغطية تكاليف الإنتاج".

وتعكس قطع المجموعة طابع الجرأة والغموض والقوة، حيث أتت في لوحة ظلال ألوان داكنة خصوصا ظل الأسود إلى جانب بروز الترتر اللامع، فبرزت قلادة الشوكر الجلدية المزينة بحلقات معدنية، إلى جانب فساتين جلدية منحوتة، وسترة جلدية طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام، منسقة مع بنطلون لامع مقلم بخطوط لامعة ذكرتنا بزي هارلي كويت الأيقوني.

كما برزت العديد من الفساتين المسائية الفاخرة مثل فستان ميدي في ظل بني الشوكولاتة المزين بريش طائر المرابو، وفساتين الساتان المطوية في ظل الوردي، وفستان ballgown بكمّين منتفخين قصيرين منسدلين على الأكتاف، وفستان جلدي بقصة الكتف الواحدة وفتحة أمامية عالية.