السترة الرياضيّة تعود إلى عالم الموضة

ليس لديك أيّ فكرة عن رياضة الـBaseball ؟ لاعليك المهمّ أن تعلمي أنّ السترة الرياضيّة المعروفة بالـ Baseball Jacket للرجال تعود إلى عالم الموضة مع لمسة تضجّ أنوثة في أزياء النساء.
فقد تبنّت بيوت الأزياء الـBaseball Jacket كدارلويس فويتون، Proenza Schouler وألكسندر وانغ،ودمجتها في عالم الأناقة الراقي.
غطّت على البزات الرسميّة وكانت بمثابة أكسسوار يضاف إلى الفستان أو السروال وبإمكانك ارتداءه مع الأحذية خصوصاً المسطّحة منها.
السترة الرياضيّة بمظهرها الصبياني والأنثوي، إكسسوار متحرك وثابت تصدّر قائمة تفاصيل الأناقة.
كوني السباّقة في عالم الموضة واعتمدي هذه الصيّحة لموسم الصّيف كالنجمات العالميّات أمثال ريهانا ولانا ديل راي!
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