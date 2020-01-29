بعد تكرار ظهورهما معا.. طبيب أصالة الخاص يحسم الجدل بشأن علاقتهما

شائعات عدة لاحقت الفنانة السورية أصالة نصري، وطبيبها الخاص فادي نصر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور التي تجمع بينهما، بعد أيام قليلة من انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وخلال لقاء تليفزيوني، لبرنامج "ET" بالعربي، نفى الطبيب كل الشائعات التي تتردد بشأن وجود علاقة تربطه بأصالة، بعد تكرار ظهورهما معاً، حيث قال: "إن كل ما يتردد غير صحيح، وأن أصالة باستمرار تحب المرح وعلاقتها بطبيبها مجرد صداقة، لأنها تعرفه منذ فترة طويلة".

يذكر أن أصالة أعلنت منذ أيام قليلة عن انفصالها عن المخرج طارق العريان، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع التى سبقتها بين النفي والتشكيك في حقيقة الانفصال.

أصالة تشيد بالطبيب الخاص بها

وأشادت أصالة في شهر أكتوبر الماضي، بطبيبها الخاص عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قالت: "هو الفنان الدكتور الصديق اللي مسؤول عن مظهري، وهو اللطيف الذي اشتكي له مما يزعجني بمرات فيصالحني عليها بمنتهى النعومة وببساطة الدكتور فادي نصر".

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وجاء رد الطبيب على الفنانة، قائلًا: "أهم ما يميز الفنانة أصالة أنها تمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، ومن معرفتي وصداقتي بأصالة، هي من الفئة القليلة التي تشع بمحبتها للناس، وتمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، وأنها إنسانة مرهفة الحس وتحب الناس، وأنوثتها طاغية رغم شموخها وكبريائها".

انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة، قد كتبت معلنة انفصالها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

وأضافت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائما أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".