متى تستلزم آلام الكتف استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن آلام الكتف لها أسباب عدة مثل رفع وحمل الأغراض الثقيلة بشكل خاطيء أو ممارسة رياضات معينة مثل التنس وكرة السلة.

وأضاف المعهد الألماني أنه يمكن مواجهة آلام الكتف من خلال الراحة مع ممارسة تمارين بسيطة لتدوير مفصل الكتف لمدة دقيقتين بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. كما يمكن تعاطي المسكنات المحتوية على الإيبوبروفين أو الديكلوفيناك.

وتستلزم آلام الكتف استشارة الطبيب إذا كانت مبرحة أو في حال عدم القدرة على تحريك الذراع بشكل سليم أو الشعور بعدم استقرار مفصل الكتف أو في حال تورمه واحمراره. ويسري الأمر ذاته إذا كانت آلام الكتف مصحوبة بالشعور بالخدر أو مظاهر شلل.