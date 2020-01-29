"قلج" المصرية الأكثر تأثيرا في أفريقيا.. داخل معرض الكتاب للمرة الأولى

"ماما أفريقيا".. لقب أطلق على رشا قلج، المصرية الأكثر تأثيرا في أفريقيا، حسب الاستفتاء العام لعام 2019، وذلك لاهتمامها الشديد ببرامج التنمية وحملات التوعية المختلفة، داخل العديد من الدول الأفريقية، وكان أول ظهور لها داخل ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان "اللقاء الفكري"، بالقاعة الرئيسية، بلازا 1.

تقول رشا قلج إنها تعمل داخل الدول الأفريقية، منذ عام 2012، وزارت 39 دولة أفريقية منذ بداية توجهها للعمل داخل القارة، مضيفة أنها لا تفضل الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن نجاحاتها التي تقدمها في تلك الدول.

وأشارت إلى أنها ولدت في محافظة الإسكندرية، وعاشت بين دبي وأوروبا وأمريكا، نظرا لدراستها في مجال الصيدلة، وعملت في الشركة الألمانية لصناعة الأدوية، وبعدها توجهت للدراسة في مجال المسئولية الاجتماعية، ووجهتها لدول القارة الأفريقية.

وأشارت إلى أنه من أكثر المحطات التي أكسبتها خبرة في مشوارها العملي، كانت أول زيارة لها لأفريقيا، التي شعرت للوهلة الأولى بأنها مصرية أفريقية الأصل: "كنت خايفة من تجربتي في عملي داخل الدول الأفريقية، لأني مكنتش عارفة طبيعة الشعب أو طريقة التعامل معاهم".

وأشارت إلى فرحتها بعودة الدور المصري في أفريقيا عام 2015، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والذي ساعدها كثيرا في العمل داخل القارة، واستقبالها بالترحاب الشديد.

وأوضحت أنها ركزت على مشكلة العقم داخل بعض الدول الأفريقية، وهي من أساسيات برامجها في أفريقيا، لأنها من المشكلات التي تعرض السيدات هناك للعنف والضرب من قبل أزواجهم، مشيرة إلى أن 85% من العقم في هذه الدول، سببه الأمراض المعدية، قابلة للعلاج، وتنتج من زواج الأطفال أو عدم نظافة مكان الزواج.

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كما أشارت إلى عدم وجود أطباء متخصصين في العقم، داخل معظم الدول الأفريقية، مما يقلل من فرص العلاج بها، والذي جعلها تدرب عددا من الأطباء المتخصصين في تلك الدول، بجانب عمل مبادرات تحت عنوان "مش مجرد أم" و"مش مجرد أب" كي تشجع الأزواج في الكشف والعلاج، وعدم التعامل مع المرض على كونه "وصمة عار".

ويعد الفن عنصر أساسيا في أفريقيا، ما جعل "قلج" تهتم به، وتقوم بعمل أغاني وفيديو كليب وأفلام تعرض المواهب الإفريقية، يتم عرضها باللغة الإنجليزية والفرنسية.

1000 سيدة ساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة، فهي ترفض التبرع بالأموال، ولكنها تفضل التدريب والتعليم المقدم للشخص، لأنه سيترك فيه تأثيرا أفضل، يدفعه للنجاح.

وأنهت "قلج" حديثها، بقولها: "مصر لها وقع غريب على شعوب أفريقيا وشعوب العالم كله، وأدعو كل المصريين إنهم يزوروا أفريقيا، لأنها فرصة للشباب للتنمية والاستثمار".

من جانبها، قالت سلمى أنور، مدير الندوة، إن الإعلام لقب "قلج" بـ"أنجيلينا جولي أفريقيا"، لعملها الدائم والمستمر داخل الدول الأفريقية، ولكثرة الحملات والمساعدات التي تقدمها في كافة المجالات.

مشيرة إلى تميزها بالطابع الإنساني والمهني، الذي جعلها تنحاز للإنسان المهمش الضعيف، وهو الإنسان الأفريقي الذي يعيش في مكان أقل تنمية عن غيره من الدول، وهو عالم آخر يحتاج إلى بذل مجهود كبير ووقت طويل.

وأضافت أنها منحت المرأة الإفريقية من خلال الغناء والحملات حقها، والتعريف بها والرفع من شأنها بين دول العالم، ورفضت التقليل منها كمرأة، لها نفس الحقوق التي تتمتع بها نظيرتها في الدول الأخرى.