تعتبر سمبوسك البطاطس، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين وبخاصةِ الأطفال، نظرًا لمذاقة الطيب والشهى، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة تحضيرها. وإليك طريقة عمل سمبوسك البطاطس، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير سمبوسك بالبطاطس عجينة سمبوسك بطاطس مكعبات صغيرة مسلوقة بقدونس مفروم ملح فلفل أسود بابريكا Advertisements كمون ثوم مفروم دقيق زيت للقلي طريقة تحضير سمبوسك بالبطاطس - في طاسة على النار يوضع زيت مع البطاطس وعليها ملح وفلفل وبابريكا وكمون وثوم مفروم وتقلب جيدا مع رشة بقدونس - ترفع من على النار وتترك لتبرد - تحشى في اوراق السمبوسك وتلف - تقلى في زيت غزير ساخن - تقدم ساخنة

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