بسبب الحمل.. قصة زوجين خسرا 145كيلو وزن زائد في عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

بدأت هذه القصة منذ عامين، عندما كان يقضى كل من "ليكسي" و"داني ريد" المتزوجين حديثًا وقت فراغهما في الجلوس أمام التليفزيون على الأريكة، وعندما كان كل منهما يستهلك 8 آلاف سعرة حرارية يوميًا.

كان وزن "ليكسي" في تلك اللحظة 226 كيلوجرامًا تقريبًا، بينما كان وزن "داني" حوالي 136 كيلوجرامًا، على الرغم من بعدهما عن معايير الجمال العصرية، إلا أنهما أحبا بعضهما وتزوجا وأرادا إنجاب طفل، ولكن كلاهما لديه مشاكل صحية منعتهما من الحمل، ولذلك قررا تغيير حياتهما ومستقبلهما.

كان الوزن الزائد في البداية لا يشكل أي إزعاج لـ"ليكسي وداني" على الإطلاق ولم يكترثا لنظرات المحيطين وأقاما حفل زفافهما بكل فرح وسعادة، ولم يحدث أي تغييرات في عادتهما الغذائية، وظلّا يتناولان وجبات الغداء في الكافيهات أو يطلبان البيتزا وغيرها من الوجبات السريعة إلى منزلهما، ولم يطلب أي منهما من الآخر تغيير مظهره.

الحمل غيّر نمط حياتهما

لكن حياة الزوجين لم تكن بهذه السهولة -نظرًا لوزنها الزائد- بعد فشل محاولات الحمل اتجها لتغيير موقفهما تجاه الطعام وأصبح اعتمادهما الأساسي في الأكل هي الأطباق التي يطهونها بأنفسهما ليقوما بفحص محتوى السعرات الحرارية ومتابعته بدقة، واشتملت الوجبات على الكثير من الفواكه والخضراوات، وفق ما ذكر موقع "Bright Side".

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في نهاية كل عطلة كان يحرص الزوجان على ممارسة بعض التدريبات لمدة 40 دقيقة، وأصبحا يشجعان أنفسهما بالبعد عن الجلوس على الأريكة، لأنها تبعدهما عن هدفهما ويرددا لأنفسهما كل صباح كلمات حماسية "انهض وتمرن".

"ليكسي" على دراية كاملة أن لديها "سيلوليت" وبشرة زائدة على جانبيها وبطنها، لكنها تحب جسدها لأنه قوي وقادر على التغيير، وتقول إنها كانت تحب نفسها حتى عندما كانت تزن أكثر من 226كيلوجراما.

لم يغير هذان الزوجان مظهرهما فحسب، ولكن هذا المشروع المشترك جعلهما أقرب من بعضهما البعض عقليًا وجسديًا.

الآن تزن "ليكسي" 81 كيلوجراما ويبلغ وزن داني 86 كيلوجراما، ولن يتوقفا عند هذه النقطة، ويواصلان تحفيز بعضهما البعض كل يوم للحصول على نتائج جديدة.

عندما يُطلب من ليكسي وداني الحصول على المشورة، فإنهما يقولان إن الشيء الرئيسي هو أن تكون لطيفًا مع نفسك وتقدرها، وتجد الدعم من أقرب الأشخاص لديك لذا أحط نفسك بأشخاص إيجابيين ومثاليين.