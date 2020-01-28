أقدم رجل على حرق ذراع نجله، بسبب تناوله طعاما لا يخصه، وانتقل الطفل البالغ من العمر 7 أعوام إلى المستشفى بعد عدة أيام من الحرق، ما أدى لتعرضه لمضاعفات خطيرة.
واتهم الأب ليوناردو سوتو البالغ من العمر 49 عاما، بتهمة حرق ابنه وسوء معاملته، وتمت إحالته إلى محكمة تالانغا في مقاطعة فرانسيسكو مورازان لمحاكمته.
وكان الطفل الذي نقل إلى المستشفى قد أصيب قبل شهر، بحروق من الدرجة الثالثة في ذراعه، وتسببت تلك الحروق، بعدوى خطيرة، لم يتمكن الأطباء من علاجه ليقرروا بتر ذراعه حتى لا تتفاقم المضاعفات.
وبعدما بدأ الطفل في التعافي، انتقل مع شقيقيه، اللذين يبلغان من العمر 3 و5 سنوات، إلى مديرية حماية الأطفال والمراهقين في المدينة لرعايتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أب يحرق ذراع ابنه ويتسبب في بتره لتناوله طعاما لا يخصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.