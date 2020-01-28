فيديو.. خبير علاقات يقدم روشتة لحياة زوجية ناجحة: الست عايزة حضن وطبطبة

قال استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، دكتور موران الأحمدي، إنه يجب على الرجل تحمل المرأة في العلاقة الزوجية، بهدف نجاح هذه العلاقة، وعدم الوصول إلى طريق مسدود، مؤكداً أن الزوجات في حاجة لاحتواء دائماً.
وأضاف مروان، خلال برنامج "السفيرة عزيزة"، إن مفتاح نجاح العلاقات الزوجية هو تفهم الرجل لمشاعر زوجته، "الرجل غير الذكر، الرجل اللي بيصنع رجولته في علاقته مع مراته، مش اللي بيتباهى بالصرف، اللي بيصرف ده مسؤوليتك مش منة ولا تفضل، أنت بتجيب لبيتك مش ليها، وهي رضيت تسيب أنها ملكة في بيت والدها عشان تجيلك".
وأضاف أن يجب على الرجل أن يتفهم المرأة، "يجب على الرجل التحمل واحتواء المرأة في جنونها في معظم الاحوال، لأن بيحصل تغير هرمونات، ومشاكل نفسية وضغوط بسبب مشاكل الأولاد، هي عايزة حضن وطبطبة حتى لو هي غلطانة، مش عايزة كلام، عاملها زي بنتك البكرية، أنت كدة نجحت في علاقتك".
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