أجمل صيحات الجمال من أسبوع الموضة في باريس لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2020 01:41 مساءً - يمتلك أسبوع الموضة الباريسي مكانة خاصة في قلب كل امرأة تعشق فن المكياج والشعر واتجاهات الجمال عموماً. فهو المكان الذي يشكل الانطلاقة الأولى لأبرز صيحات المكياج والشعر التي ستكون رائجة في المواسم المقبلة، والتي تشكل إبداعات أشهر الدور العالمية العريقة. ومع انطلاق أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس لـ ربيع 2020، نرصد أجمل صيحات الجمال، لناحية المكياج وتسريحات الشعر، التي تشكل مصدر إلهام لكل سيدة عصرية مواكبة للموضة.



النمش البراق من جان بول غوتييه

النمش البراق من جان بول غوتييه



لقد صادف أسبوع الموضة الباريسي الذكرى الخمسين لدار جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier العريقة، وشكل العرض الأخير للمصمم العالمي الشهير. وقد كانت الصيحات التي أطلقها خلال عرضه عودة الى الماضي. حيث اعتمد مكياج العيون الميتاليك باللون الفضي، ورسمات النمش المبعثر الفضي البراق الذي ظلل كامل منطقة العين والحاجبين. في المقابل، اختار لعارضاته تسريحة الشعر المستقيم المسحوبة الى الخلف.

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المكياج الميتاليك بالألوان الحيوية من فالنتينو

المكياج الميتاليك بالألوان الحيوية من فالنتينو



دار فالنتينو Valentino اعتمدت أيضاً مكياج العيون الميتاليك بالألوان الحيوية مثل الأزرق والرمادي الفاتح والذهبي، مع لمسة لامعة، والتي غطت كامل منطقة فوق العين وصولاً الى الحاجبين، إضافة الى أحمر الشفاه البراق بألوان تحاكي أجواء الربيع بما فيها البنفسجي الفاتح. أما تسريحة الشعر فارتكزت على الغرة القصيرة الحادة المنسدلة على الجبين.

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مكياج العيون الناعم من شانيل

مكياج العيون الناعم من شانيل



بدورها، اعتمدت دار شانيل Chanel خلال عروضها في أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس لربيع 2020، مكياج العيون الناعم الذي يرتكز على تحديد العين بأربعة من ظلال العيون الفاتحة الممزوجة بطريقة أنثوية راقية، مع لمسة خفيفة من البلاش على الخدين، والشفاه الطبيعية. كذلك، اعتمدت الدار تسريحات الشعر الفوضوية مع الغرة الجانبية المبللة المسحوبة الى الخلف.

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الأيلاينر المزدوج برسمة الأجنحة من ديور

الأيلاينر المزدوج برسمة الأجنحة من ديور



لقد كان عرض ديور Dior خلال أسبوع الموضة الباريسي لربيع 2020، بمثابة تكريم للنساء. وقد استوحت المكياج الذي اعتمدته من الحضارة اليونانية القديمة، حيث اعتمد الأيلاينر المزدوج برسمة الأجنحة على الزاوية الخارجية للعين بموازاة الجفنين العلوي والسفلي. واللافت كان تسريحات الشعر التي اعتمدتها الدار، والتي أتت مزينة بأكسسوار الشعر المخرم الذي يغطي الوجه، تعلوه ضفيرة الشعر الناعمة، والذي استوحته من آلهة اليونان القدامى.

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المكياج النيون بالألوان الصارخة من RVDK

المكياج النيون بالألوان الصارخة من RVDK



من جانبها، استوحت دار رونالد فان دير كيمب RVDK، أساليب المكياج التي اعتمدتها خلال عروضها في أسبوع الموضة في باريس، من مرحلة السبعينات، والذي تميزت بالجرأة، حيث استخدمت ظلال العيون النيون المتعددة بالألوان الصارخة على طول الجفن العلوي، مثل الزهري الفاقع والفضي، والكحل الأسود البارز على طول الجفن السفلي، وأحمر الشفاه الأحمر القوي واللامع. أما تسريحات الشعر فأتت فوضوية مع الغرة المسحوبة الى الخلف.

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