هل لـ كورونا علاقة باللحوم المصنعة؟.. استشاري تغذية يجيب

انتشر استخدام وتناول اللحوم المصنعة في كل البيوت المصرية نتيجة انشغال بعض الأمهات بعملهن أو لضيق الوقت أحيانا، وأصبحت كالملح في كل الأطعمة لسهولة تحضيرها ولتوافرها في أي وقت.

الدكتور محمد كمال سراج الدين استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة، أوضح لـ"الوطن" علاقة تلك الأطعمة التي يفضلها الصغار والكبار، بفيروس "كورونا" المنتشر عالميا.

وقال إن العديد من الدراسات الطبية أثبتت أضرار اللحوم المصنعة، وأكدت دراسة سويسرية أن الإسراف في تناول اللحوم المصنعة قد يكون من أهم الأسباب المؤدية لمرض "كورونا" اللعين والوفاة أيضا.

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وأضاف: "اللحوم الطازجة تحتوي على مكون واحد فقط وهو اللحم نفسة ولكن لها عمر أقصر بكثير من عمر اللحوم المجمدة، واللحوم المصنعة يتم تمليحها وإضافة مواد حافظة كيميائية ومواد ملونة ومكسبات طعم ورائحة غير معلومة المصدر، تساعد على زيادة عمرها والاحتفاظ بها لفترة أطول، ما يتسبب في تلف الجهاز المناعي على المدى البعيد، وسهولة تقبل الجسم للمرض بشكل أسرع".

وتابع أن كلمة اللحوم المصنعة تنطبق على اللحوم المجمدة والمعبأة والسجق واللانشون والهوت دوج والسوسيس والبسطرمة والبرجر والنقانق واللحم المقلقل، وأن تناولها من أهم الأسباب التي تؤدي لزيادة فرص الإصابة بالمرض.

وواصل: اختراق مرض "كورونا" للجسم سهل جدا لو مفيش نظام غذائي صحي، ولأن كثير من السيدات تربطن النظام الغذائي بوزن الجسم أحب أنبههن أنه لابد من الحرص على تناول أطعمة صحية تحتوي على كثير من الخضراوات والفواكه، والحرص على تناول المشروبات الصحية لتجنب نزلات البرد.