سعودية تثير الجدل بين رواد "التواصل الاجتماعي" بسبب حفل طلاقها

"حفل طلاق أميرة الناصر".. هاشتاج تداوله رواد تويتر بعدما نشرت سيدة سعودية تدعى أميرة الناصر، مقطع فيديو لها وهي مرتدية فستان زفافها، احتفالًا بطلاقها.

"الدنيا لم تتوقف على أحد.. لا توقفي حياتك على شخص واحد مهما كان غاليا مهما كنتي تحبيه".. بهذه الكلمات بررت أميرة الناصر، عن ما فعلته من ارتدائها فستان الزفاف يوم طلاقها، مضيفة أن الفستان تم تصميم لهذا اليوم، كما بدا عليها التأثر والحزن خلال توثيقها لاحتفالها بالطلاق.

وتداول الكثيرين من رواد موقع "تويتر" مقطع الفيديو، ما بين مؤيد ومعارض لما فعلته "أميرة"، فكانت من ضمن التدوينات المؤيدة لها: "باين أنها عانت ويكفيها الانفصال"، "الله يعوضها أحسن منه أو تريح رأسها".

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أما من المعارضين: "من الآخر اللي تحتفل بطلاقها وتسوي فيها ما همني وفكه منه هذي أكثر وحده مجنونة ومنقهره.. يعني بلاش تصنع والمسألة واضحة.. احفظوا كرامتكم".

ووصفت أميرة الناصر ما حدث بأنه "قضاء وقدر"، ولم ترغب في ذكر أسباب الطلاق، كما أنها لن تظل في المنزل في فترة العدة.