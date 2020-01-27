نانسي عجرم تعود بقوة بالمكياج الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 07:40 مساءً - تتصدر النجمة نانسي عجرم في الوقت الراهن، مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب ظهورها في برنامج ذا فويس فقط، وإنما بسبب القضية التي يواجهها زوحها وما واجهته مؤخراً من أزمات وأخبار طاولتها هي وعائلتها. إلا أن الفنانة ظهرت في الأيام الأخيرة بإطلالة تخطف الأنفاس لاقت الكثير من الإعجاب، خرجت فيها عن المألوف، حيث اعتمدت أحمر الشفاه الأحمر الصارخ، هي المعروفة بأساليب المكياج الهادئة جداً وألوان المكياج الناعمة التي غالباً ما تعتمدها، فما هي أبرز خطوط هذه الإطلالة؟





نانسي عجرم بمكياج شفاه صارخ

نانسي عجرم بمكياج شفاه صارخ



لطالما تميزت النجمة نانسي عجرم بإطلالاتها الناعمة ومكياجاتها التي تجمع الرقي والبساطة والهدوء في الوقت نفسه، حيث تلجأ غالباً الى ألوان المكياج الهادئة، في مقدمها الألوان الترابية، ألوان النيود بتدرجاته المختلفة، الوردي الناعم... إلا أنها في إطلالتها الأخيرة عبر موقع إنستقرام، كسرت هذه القاعدة وأطلت بمكياج جريء يخطف الأنفاس بأنامل خبير المكياج اللبناني فادي قطايا، الذي ارتبط اسمه بالفنانة نانسي عجرم، كونها تتعاون معه منذ سنوات عديدة. فالنجمة نشرت مؤخراً عدة صور عبر حسابها عبر إنستقرام، تظهر فيها بمكياج جريء اعتمدت فيه أحمر الشفاه الأحمر الصارخ، الذي أبرز شفتيها بأسلوب أنثوي راق، والذي أتى مطابقاً للون فستانها من تصميم ديفيد كوما. في المقابل، اختارت مكياج العيون الهادئ الذي يعتمد على الألوان الناعمة مثل البيج والبني الفاتح، بلمسة لامعة تمتد من مدمع العين الى خط الجفنين العلوي والسفلي، كذلك اعتمدت الأيلاينر الناعم الذي امتد على طول الجفن العلوي. أما مكياج البشرة فكان مضيئاً ومشرقاً حافظت نانسي عجرم من خلاله على طلة متوهجة بشكل طبيعي.

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تسريحة شعر نانسي عجرم

تسريحة شعر نانسي عجرم



بالنسبة الى تسريحات شعر النجمة نانسي عجرم، فهي أيضاً لا تخرج عن نطاق الأسلوب الناعم الذي يطبع غالبية إطلالاتها، والذي يتميز بالعفوية والبساطة، مع حفاظها على اللوك العصري والراقي في الوقت نفسه. وفي صورها الأخيرة عبر إنستقرام، اعتمدت، الى جانب مكياج الشفاه الأحمر الصارخ، تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع الغرة الجانبية، التي جعلت شعرها يبدو أكثر حجماً وسماكة. علماً أن نانسي عجرم تعتمد في الوقت الراهن قصة الكاريه المتوسط الطول، التي تحافظ من خلالها على أسلوبها الشبابي الجذاب.

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هل نجحت نانسي عجرم في اختيارها اللوك الجريء؟

نانسي عجرم



لقد نجحت النجمة نانسي عجرم تماماً في اختيارها اللوك الأحمر الجريء، الذي خرجت فيه عن المألوف، حيث لاقت صورها انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعجاباً من قبل رواد هذه المواقع، حيث استطاعت أن تكسر القاعدة بلوك عصري جريء يخطف الأنفاس، وقد تمكّنت من خلاله من نفي كل الإشاعات التي طاولتها أخيراً، فأرادت عبره التأكيد أنها حاضرة بقوة سواء في برنامج ذي فويس الذي تؤدي فيه دور المدربة في لجنة التحكيم، أو على الساحة الفنية، رغم كل الظروف الصعبة التي تمرّ فيها في الوقت الراهن.

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