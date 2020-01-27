ظلال العيون الذهبية خطوة بخطوة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 07:40 مساءً - تعتبر الظلال الذهبية من أكثر الدرجات جرأة بالنسبة إلى خيارات السيدة وهو ما يجعلها تتردد في معظم الأوقات باعتماده. إلا أن بعض الخطوات البسيطة والإرشادات الواضحة ستساعدك في تطبيق هذه الدرجة الميتاليكة للحصول على مكياج عيون مشرق.

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طريقة تطبيق مكياج العيون الذهبي

مكياج العيون الذهبي



بعد تحضير البشرة جيداً، ترطيبها واختيار كريم الأساس المناسب لها، ضعي ظلال عيون ذهبية خفيفة على الجفن المتحرّك بدءاً من الزاوية الداخلية حتى الزاوية الخارجية للعين.



بواسطة إصبعك أو بواسطة فرشاة ناعمة، امرغي الظلال حتى تحصلي على لون ذهبي ضبابي مع تأثير معدني جذاب.



إذا كنت تسعين للحصول على مكياج مشرق ومتوهّج، أضيفي لمسة من الظلال الذهبية إلى داخل العين من خلال استخدام قلم كحل بتركيبة كريمية. فهذه الخطوة من شأنها أن تنير عينيك وتجعلهما أكثر حيوية.



بإمكانك أن تستخدمي قلم كحل باللون النحاسي بدل الذهبي، وسيمنحك النتيجة نفسها، خاصة إذا كنت من صاحبات العيون الخضراء، حيث أن انعكس اللون النحاسي عليها سيزيدها بريقاً.



اختمي مكياج عينيك مع لمسة الماسكرا السوداء. تجنّبي استخدام أي لون آخر مع ظلال العيون الذهبي حتى وإن كان اللون البني الذي يليق عادة بهذه الدرجة الميتاليكية، والتزمي بلون الماسكرا السوداء الذي يشكّل مع اللون الذهبي ثنائياً لافتاً.

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ظلال ذهبية حسب لون بشرتك



غليتر ذهبي

غليتر ذهبي



يناسب صاحبات البشرة السمراء خاصة عند مزجه مع ظلال ذهبية خفيفة بتركيبة البودرة. طبّقي الظلال الذهبي ثم انثري فوقها الغليتر الذهبي إذا كنت تبحثين عن أسلوب مكياج فنيّ ومبتكر يزيد من بريق ملامحك ووهجها.



ذهبي باهت

ذهبي باهت



وما نعني به هو الدرجة الذهبية الفاتحة والهادئة التي تظهر كوميض، خاصة عندما يتم تطبيقه في زوايا العين لا أكثر. هو ممناسب جداً للبشرة البيضاء التي تحتاج إلى ألوان تزيدها إشراقها دون أي مبالغة.



مزيج بين لونين

مزيج بين لونين



أسلوب مبتكر في المزج بين الظلال الذهبية الفاقعة وتلك ذات الدرجات الناعمة، يُحدث تبايناً جذاباً، ويمنح مكياج عيون لافت وهادئ في الوقت نفسه. هذا المزيج من اللونين يناسب مختلف ألوان البشرة.



ذهبي ميتاليكي

ذهبي ميتاليكي



من الدرجات الأكثر اعتماداً حيث يسهل تطبيقه حتى لمكياج النهار. يمكنك مزجه مع غيره من ألوان الظلال المعدنية، أو تطبيقه كلون أحادي على كامل الجفن. وهو من الدرجات الذهبية التي تناسب جميع ألوان البشرة.

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