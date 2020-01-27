في أول لقاء لها منذ 10 سنوات.. زينة تكشف كواليس أزمتها مع أحمد عز

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استضاف برنامج الإعلامي عمر أديب في حلقة الليلة، من برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، الفنانة زينة، وذلك في أول لقاء تليفزيوني معها منذ 10 سنوات.

تحدثت الفنانة زينة، في البداية عن أصعب فترات حياتها، وهي فترة زواجها من الفنان أحمد عز، حيث ذكرت أن السبع سنوات الماضية شعرت وكأنها دخلت مغارة ورغم كون تلك المغارة مليئة بالألماس إلا أنها حاولت أن تخرج منها، "لما خرجت لقيت التتار في وشي، أنا اتحاربت لمدة 7 سنوات من كل ناحية، ومن كل حته، حياة صعبة أوي، كنت ماشية بطولي وشايلة على ظهري كتير".

وأضافت "زينة"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنها تعرضت لظلم لم يتخيله أي شخص، كما ذكرت أنها استيقظت أمس من النوم وكان التليفزيون يعرض لقطات من أسر الشهداء وزوجاتهم يتحدثون عن الشهداء، الساعة الثالثة فجرًا، "حاجة تقطع القلب، الرئيس كان بيسلمهم دروع ويستقبلهم أنا عيطت وزعلت عليهم أوي وحسيت إني تافهة".

وتابعت: "حسيت إني تافهة وهبلة قدام أمهات وزوجهات الشهداء، بس فجأة فوقت لقيت نفسي عشت حياة أصعب منهم، وإني مش تافهة، الناس اللي ماتت دي طول العمر هنفضل نضربلهم تعظيم سلام وفخورين بيهم، ضحوا بنفسهم من أجل الوطن، دول الناس الرجالة بجد مش هزار، وسايبين وراهم ذكرى حلوة".

زينة تبكي على الهواء: من كتر الزعل على ولادي كنت بخاف أنام ومصحاش

وأضافت زينة، أنها لم تسمح لنفسها بالحديث عن زواجها بالفنان أحمد عز، أو الحديث عن خصوصيتها على الهواء أمام العلن، وكانت تتلقى الصدمات والظلم بكل صمت: "أنا شخصية مش مهمة، وحياتي ومشاكلي تخصني أنا، لا طلعت معاك يا عمرو قولت الحقوني ولا هاتولي حقي".

وأضافت "أنا بحترم نفسي جدا ونفسي غالية وعزيزة وعندي كرامة مش بقبل حد يجرحني وبعدين مش بقبل أني أكون تقيلة على حد".

وتابعت باكية: "أنا من كتر الزعل كنت بخاف أنام ومقومش، بخاف عشان عندي ولاد، مش بقدر أتخيل إني بعيدة عنهم، شوفت أيام صعبة أوي ومشتكتت، أنا اللي كان بيتقال كان وحش أوي مش يخصني من قريب أو بعيد، أنا اتجوزت أحمد عز يوم 15 يونيو 2012 زواج في حفلة كبيرة في بيت أختي زوج أختي وحضرها ناس كتير أصحابنا".

زينة عن أحمد عز: بني آدم كويس.. مش بيسيب فرض وعمل حج وعمرة

وأوضحت الفنانة أنها سافرت بعد حفل زفافها من أحمد عز في بيت شقيقتها بحضور عدد كبير من أصدقائه وصديقاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توثيق الزواج في القنصلية المصرية هناك، موضحة أن قرار عدم إخبار وسائل الإعلام بزواجهما كان قرارًا من عز.

وأضافت أنها تركت كل أعمالها وسافرت مع عز لأمريكا، ولكن فوجئت به يطالبها بإعلان اعتزالها العمل الفني، "أنا مكنتش مالية إيدي منه للدرجة اللي تخليني أطلع أعلن اعتزالي للفن، قولتله ما أنا خلاص كده كده مش شغالة وقاعدة أعلن اعتزالي ليه بقى".

وأشارت إلى أنها طلبت منه أن تذهب معه إلى القنصلية من أجل توثيق عقد زواجهما، ولكن رد عليها "أنا هروح لوحدي، عشان فيه ناس ممكن تشوفنا وتقول أحمد عز وزينة وممكن الموضوع يتعرف، كنا لسه متجوزين قبل ما أعرف إني حامل، رجع قالي أنه عمل توثيق للزواج في أمريكا، ورجعنا على مصر كويسين، أحمد عز مش بني آدم وحش، عشان أشك فيه".

وتابعت: "أحمد عز عمل حج وعمرة ومش بيسيب فرض، وبني آدم كويس، ومش سألته على الوثيقة عشان مش بتطلع في وقتها".

زينة عن لحظة معرفة أحمد عز بحملها: "فرح وبعدين طلب مني أنزل الجنين"

زينة، أكدت أن طليقها أحمد عز كان سعيدا للغاية فور علمه بحملها "كان فرحان جدا، وبعد شوية قالي طب ممكن نستنى شوية في موضوع الخلفة ونسقط الجنين، وبعدها بيومين يقولي لأ حرام وأنا معلمش حاجة حرام، وشوية يرجع في كلامه تاني"، موضحة أنها كانت اتخذت قرارها مبكرًا بعدم إجهاض حملها.

وأضافت أن قرار الإنجاب في الولايات المتحدة الأمريكية كان رأي أحمد عز متابعة: "روحنا أمريكا وبعدين سابني وقالي أبويا تعبان، كنت أنا في أواخر الشهر الخامس، بس مرحش لأبوه، راح ميامي، أنا افتكرتها ميامي اللي في إسكندرية، وفيه صورة نزلت ليه مع واحدة أنت ممكن تكون تعرفها يا عمرو، بس مش عاوز أقول اسمها".

وأشارت إلى أن العلاقة بينهما لم تتعقد في تلك اللحظة، فقد كانت معقدة منذ بدء شهر حملها الثالث، وأنها استسلمت ووافقت على الانفصال "لكن بعد الولادة، ورفضت أموت ولادي، أنا عمري ما أعمل حاجة زي كده أبدا، دي مستحيل، أنا معملش حاجة غلط، ربنا يعمل فيا إيه".

زينة عن أول تعليق من أحمد عز بعد وضعها: "مبروك.. تعالي نعمل DNA"

وقالت زينة، إنها وضعت مولوديها في الشهر السابع من الحمل ولم يكن أحمد عز بجانبها، خلال تلك الفترة، حيث أن والده كان مريضا جدا، "والده توفى بعد ما ولدت على طول، واتفقت معاه أنه ييجي يدفع مصاريف الولادة ومصاريف المستشفى".

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وأضافت: "مرضيش ييجي أمريكا علشان يدفع فلوس المستشفى ومصاريف الولادة، وأنا زي ما قولتلك يا عمرو، إني أنا تحملت المسؤولية كاملة، حتى بعد الولادة، من واحدة كانت مهووسة بشراء الملابس من إنجلترا إلى واحدة تانية خالص تتدخر أموالها من أجل أبنائها".

وتابعت: "بقيت اشتري ملابس للأعمال بس، وكل فيلم أجيب هدوم من فلوس الفيلم، ومش بتخن ولو تخنت بخس علشان الهدوم تنفعلي".

وأوضحت الفنانة أن طليقها خيّرها بين الجلوس في أمريكا ويقوم بزيارتها كل 3 أشهر وينفق عليها بدل من تطور الوضع "قالي لو قدرت هجيلكم شهرين أو ثلاثة هجيلكم، ده كله علشان المعجبات، أنا وافقت، فاكرة إني هعيش في أمريكا وهنبسط بقى وأقول الله".

واستكملت: "إحنا في بلد ناكل ترابها بمعلقة مش بس نبوس الأرض والتراب، أحمد عز لقيته بيقولي قبل الولادة أنا قدامي 10 أيام وهاجي عشان عندي شغل، أختي راحت اشترت له تذكرة طيران عشان ييجي يطمن عليا عشان كنت تعبانة أوي، بس مرضيش، وقالي إنه اتفق معايا إن الولادة تبقى يوم 28-11-2013 مش في شهر 10".

وأردفت ساخرة: "قولتله تحب أموت يعني، هو ده بمزاجي، أموت اللي في بطني يعني عشان ترتاح وفي داهية اللي في بطني يعني، ربنا عاوز كده، أول ما ولدت قالي مبروك، تعالي بقى نعمل الـDNA".

الفنانة عن سر اختفائها إعلاميا: عشان مش بعرف أكذب

كشفت الفنانة زينة، سر اختفائها عن الظهور الإعلامي في الفترات الماضية، حيث قالت: "أنا مبعرفش أمثل أو أكذب في البرامج عشان كده ظهوري كان بيخسرني مش بيكسبني"، موضحة أن ظهورها تليفزيونيا ضايق الكثير منها، "الناس قالت مالها بتضحك كده ليه، مالها بتقول كلام وحش عن أصحابها، فلاقيت نفسي عمالة أخسر وأنا لسه بقول يا هادي".

وأضافت أنها لم تستطع مجاراة الوضع لذلك توقفت عن الظهور في الإعلام، مستطردة: "الناس قالتلي متقوليش الصراحة، ولو مش بتحبي حد متقوليش عليه، قولي كل أصحابي حلوين وكل زملاتي حلوين".

وتابعت: "كل الناس قالولي عيبك الصراحة، وأني بفهم الناس غلط لأني بحس إنهم طيبين".

زينة: تامر حسني صديقي من قبل دخولي مجال التمثيل

أعربت الفنانة زينة، عن سعادتها البالغة بمشاركتها مع الفنان تامر حسني في فيلم "الفلوس"، حيث ذكرت أن هناك علاقة صداقة تجمعها بتامر حسني قبل دخوله عالم التمثيل، وكذلك قبل أن تبدأ هي الأخرى الدخول في عالم التمثيل، وذلك خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر".

وقالت "زينة": "دور تامر حسني وأداءه في فيلم الفلوس كان هائل، كنت بقوله يلا فيه حاجة غريبة أنت بتمثل حلو جدًا"، فرد أديب ساخرًا: "بتقولية يلا كده عادي"، وواصلت: "أداء تامر حسني كان مختلف جدا وماسك الشخصية جدا ومش بتروح منه ولا لحظة".

وتابعت: "المخرج سعيد الماروق قالي لو فيه مشهد فلت منك هتبوظي مشاهد الفيلم كله، المنتج أهتم بالفيلم بشكل غير طبيعي".

زينة: "معنديش مصدر دخل غير الفن.. وبشتغل عشان أصرف على ولادي"

الفنانة أكدت أنها كانت تتحصل على أموال كثيرة منذ صغرها من التمثيل، حيث أنها خريجة تجارة جامعة عين شمس، وكانت تصرف على نفسها ولديها أموال كثيرة، وليس عليها أي مسؤوليات لذلك كان لديها هوس الشراء والسفر وعمل "شوبنج" كتير - على حد وصفها.

وأضافت "لو حد زعلني بس أروح على طول أعمل شوبنج، ده أنا بقيت عميلة مميزة في مولات إنجلترا، أدخل المول ألاقيهم بيخدوني بالحضن ويبوسوني، بس فجأة لقيت نفسي مسؤولة وعندي عيال".

زينة أوضحت أنها رفضت الكثير من الأعمال العام الماضي بناء على رغبتها، ولكن العام الحالي ترغب في العمل "عاوزه أشتغل عشان عندي مسؤولية عشان يكون عندي فلوس، عشان عندي عيال ونفسي أعيش عيالي في مستوى كويس، معنديش مصدر دخل تاني غير ده، أنا بدفع فلوس المدرسة لأبنائي وبعدين أروح أرفع القضية عشان أطلع فاتورة ولازم كل سنة ترفع قضية نفقة".

وتابعت: "المحامي بياخد الوصل بتاع الدفع بتاع المدرسة ويروح يرفع بيها قضية عشان طليقي يدفع الفلوس، موضوع مرهق أوي، يا ريت كان قضية واحدة لسنوات الدراسة كلها عشان فلوس المحامي، دلوقتي بقيت أعمل شوبنج للشغل بس، يعني أشتري هدوم الفيلم من فلوس الفيلم".

زينة: عز استخرج شهادة ميلاد الأولاد بعد أسبوع عن طريق الإيميل

وسردت الفنانة بعض الصعوبات التي واجهتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أنجبت توأميها من الفنان أحمد عز: "مكنتش عاوزة أمشي من قدام ولادي والدكاترة افتكروني مجنونة، كنت قاعدة على كرسي والولدين قدامي والغرفة اللي فيها الحضانات، الناس بتفضى وتمشي وبيحتفلوا، وبشوف حاجات غريبة الولد ومراته، وواحدة شعرها أكرت وسودة وجوزها أبيض قاعد تحت رجلها".

وأضافت أن المستشفى كانت تريد أخذ طفليها منها، لأن الإدارة اعتقدت أنها أصيبت بالجنون "افتكروني مجنونة مش عاوزة استحمى ولا أغير على الجرح ولا آكل، وأنا برضع"، مشيرةً إلى أن أحمد عز استخرج شهادة الطفلين بعد ولادتهما بأسبوع في أمريكا عن طريق الإيميل.

وأكدت أنها لم تكن تفكر في إيذائه، لكنه كان يعتقد ذلك، ظنًا منه أنها تعلم ما يكنه لها "مخي مكانش مستوعب قد إيه هموت على ولادي وهم ولاده، كان بيخطط لحاجات مكنتش عارفاها، أخوه قالي إني كنت هأذيه، قالي لو جه مش هوريه الأسفلت، عشان كانوا عارفين هو هيعمل إيه، وكانوا فاهمين إني فاهمة وهبلغ عنه، لكن أنا مكنتش فاهمة حاجة".

زينة: "علاقة أحمد عز بأولاده كويسة.. مبيقولش والله ما عيالي"

أكدت الفنانة زينة، أن العلاقة جيدة بين طليقها أحمد عز وطفليها، موضحةً: "هو مش بيقول مش عيالي، مشفتهوش في محكمة بيقول الكلام ده مع عياله مبيعملش كده، مشكلته معايا أنا، لكن مش زعلان من ولاده علاقتهم كويسة بأبوهم".

وأضافت أنه دائمًا ما يمنع طفليها من السفر حتى يضايقها، لكنه في نفس الوقت لا يسيئ لهما: "علاقته بيهم كويسة الحمد لله".

وتابعت أنه يريد الانتقام منها "بيقول مش هسيبها ولو مت مصطفى أخويا مش هيسيبها، ولو مات عياله مش هيسيبوها، إحنا عايشين في ذئاب الجبل؟".

وأردفت: "أنا جبتلك أكتر حاجة بتحبها في حياتك، ولما تموت مين هيعملك صدقة جارية غير عيالك؟، الجمهور؟، كبيرهم هيقولوا الله يرحمه".

وأكدت: "أكتر واحدة كنت بحب أحمد زكي، ولما بعمل صدقة جارية بعمل لأبويا، وبختم القرآن لأبويا وعلى أحمد زكي، آخري بقرأ الفاتحة".