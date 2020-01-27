صيدلية الأورمان تقدم حزمة نصائح حول فحص الثدي للسيدات بالأقصر

في خطوات مختلفة من الصيدلية الإكلينيكية، بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، قدم الدكتور محمد صابر مدير الصيدلية، حزمة من النصائح والتعليمات المهمة، لكل سيدات الصعيد، وجمهورية مصرية العربية، لفحص أنفسهن دون الحاجة للذهاب للطبيب.

وذلك لمكافحة ظهور "سرطان الثدي"، الذي يعتبر من أكثر أنوع السرطان انتشارا بين السيدات في مختلف أنحاء مصر.

وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور محمد صابر مدير الصيدلية الإكلينيكية بمستشفي شفاء الأورمان بالأقصر، أن سرطان الثدي، من أكثر أنواع السرطان انتشارا بين السيدات، في مصر.

وقال: "لحسن الحظ، فإن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، عامل حاسم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة في علاج المرض، فالكشف المبكر عن سرطان الثدي، يسهم بصورة فعالة في زيادة معدلات الشفاء، وبناء عليه لابد من معرفة الأعراض التي يمكن من خلالها الكشف المبكر".

وفند مدير الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى، حزمة النصائح الخاصة بالسيدات، لفحص أنفسهن دون الحاجة لطبيب، تحت عنوان كيف أفحص الثدي بدون الذهاب للطبيب؟ التي شملت ما يلي:

-استعملي اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن، واليمنى لفحص الأيسر.

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أمام المرآة

-قف مستقيمة مقابل المرآة واليدين حول الخصر، ثم ارفعي ذراعيك أو ضعيهم خلف رأسك، تأكدي من عدم وجود أي تغيرات في لون أو شكل الثديين أو الحلمتين.

-تأكدي من عدم وجود أي تورم أو تجويف، مع ملاحظة أن الفرق البسيط للحجم بين الثديين أمر طبيعي "لا داعي للقلق".

-يجب أن يشتمل الفحص، الجزء الواقع بين الصدر والإبط.

خلال الاستلقاء

-استلقي على ظهرك، وضعي وسادة تحت الكتفين، وأطوي الكوع الأيسر خلف الرأس، لفحص الثدي الأيسر بواسطة اليد اليمنى، والعكس لفحص الثدي الأيمن.

-لفحص الحلمة، اضغطي برفق على حلمة كل ثدي، وتأكدي من عدم وجود أي إفرازات.