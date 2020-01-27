الامارات | ليز دو لا سال تعزف في المجمع الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليز دو لا سال تعزف في المجمع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحيي عازفة البيانو الفرنسية الشابة ليز دو لا سال حفلاً بعنوان «رقصات»، على مسرح المجمع الثقافي في الأول من فبراير المقبل ضمن إطار النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.

وبدأت ليز، التي ولدت في عام 1988، العــــــزف على البيـــــــانو في سن الرابعة، وانطلــقت شهرتها في عمر التاسعة، حين عزفت خلال بث مباشر على راديو فرنسا.