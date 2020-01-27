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الامارات | ليز دو لا سال تعزف في المجمع الثقافي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحيي عازفة البيانو الفرنسية الشابة ليز دو لا سال حفلاً بعنوان «رقصات»، على مسرح المجمع الثقافي في الأول من فبراير المقبل ضمن إطار النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.

وبدأت ليز، التي ولدت في عام 1988، العــــــزف على البيـــــــانو في سن الرابعة، وانطلــقت شهرتها في عمر التاسعة، حين عزفت خلال بث مباشر على راديو فرنسا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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