مجموعة ميزون مارغييلا لربيع 2020.. أزياء من الكلاسيكيات البرجوازية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم جون غاليانو تشكيلته الجديدة من أزياء الهوت كوتور لعلامة ميزون مارغييلا لموسم ربيع 2020 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، ونظم في فندق Coulanges، وبالتحديد في الطابق الثاني الذي تم تلوينه بالكامل باللون الوردي، وشهد العرض حضور قرابة 200 ضيف، من مشاهير ومدونين وصحفيين، جالسين على كراسي مدرسية وردية اللون.

ومن خلال المجموعة أعاد غاليانو تعريف الأسلوب البرجوازي من خلال تفكيك القطع الكلاسيكية البرجوازية. فظهرت سترات البدلات وكأنها لم تُخط بعد معا، في حين أتت الفساتين المخملية مثقوبة بثقوب واضحة، وفي سبيل تلبية الحاجة الملحة في اتباع طرق أكثر استدامة لإنتاج الملابس، غالبية الأقمشة المستخدمة في المجموعة تم إعادة تدويرها.

وقدم المصمم أيضا معاطفه في صور ظلية كبيرة الحجم بأزرار مفقودة وغرزات مزيفة، وركز في الإطلالات المسائية على فساتين العمود المخملية أو الشفافة إلى حد كبير بملابس داخلية في ظلال مطابقة.

وقد شارك في العرض مزيج بين عارضي وعارضات الأزياء، والذين ارتدوا أغطية رأس شبكية في ظلال الباستيل والنيون الجريئة كالليلكي والأخضر الليموني، حيث كان من الصعب تحديد جنسهم، إلى جانب قبعات غريبة منها المزينة بالريش و أخرى معدنية بالإضافة إلى قبعة فيدورا الكلاسيكية.

كما تم تنسيق معظم الإطلالات مع قفازات جلدية في ظلال جريئة كالأزرق السماوي والبرتقالي، وبرزت أحذية الأوكسفورد اللامعة وأحذية ماري جين التي تمت إعادة تصميمها بحزام كاحل مزدوج و بمقدمة مقسمة إلى نصفين إلى جانب البوتات الطويلة.

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كان أبرز ما ميز العرض الكشف المفاجئ عن تعاون مارغييلا مع شركة الأحذية الرياضية العملاقة ريبوك، والتي أتت بصورة ظلية هجينة جمعت به حذاء بوت تابي الأيقوني للعلامة والحذاء الرياضي "Instapump Fury".

إجمالا، في نظري كانت المجموعة غريبة إلى حد ما كعادة غاليانو ولم تخل من بعض القطع التي أتوقع أن تجتاح ستايل الشارع، وتنضم إلى خزانات أشهر المؤثرات.

اكتشفي معنا أبرز الإطلالات من مجموعة الأزياء الراقية من ميزون مارغييلا لربيع 2020، وشاركينا رأيك؟