مجموعة "أرماني بريفيه" لربيع 2020.. ألوان قوية وتصاميم عثمانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن حضور عروض الأزياء الراقية في باريس في الشهر الحالي تتيح للمرء إلقاء نظرة مباشرة على ما قد يرتديه نجوم السينما في حفل الأوسكار بعد شهر واحد.

هذا الأمر ينطبق خصيصًا على تصاميم أرماني بريفيه، حيث يملك جيورجيو أرماني سجلاً حافلاً بمئات الإطلالات من حفلات جوائز الأوسكار.

وقد شهد الصف الأمامي حضور أشهر النجمات، أمثال ريس ويذرسبون، جوليين بينوش، غويام كانيت وغيرهن.

وافتتح جيورجيو عرضه بقوة ببعض قطع الخياطة الرائعة، والسترات الحريرية العثمانية مزينة ببلورات كريستالية بظلال الأحجار وسترات الجاكار الحريرية بطبعة zig zag متعرجة، والتي تم تنسيقها مع سراويل faille pants المجعدة وسراويل التول بقصة الـ jodhpurs الممدودة، إلى جانب طبعات الأزهار التجريدية التي زينت العديد من السراويل.

في هذا الموسم، ركز أرماني مجموعته حول نسيج الأيكات من خلال استخدامه بأنماط مختلفة؛ من صباغة الـ tie-dye الإندونيسية إلى إصدارات مربعة من Ikat Samarkand، إلى الأيكات المزدوج من شبه القارة الهندية.

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وقال أرماني خلف الكواليس: "الأيكات جزء من أرماني، لقد استخدمت بعض الأنماط بطريقة عرضية في الثمانينيات، وكان دائمًا من الأقمشة التي أحبها، رغم أنه من النادر استخدامه كثيرًا حاليا".

وشملت لوحة الألوان ظلال الباستيل كالفوشيا والأخضر الليموني والبنفسجي والأزرق الفاتح إلى جانب الأبيض والفضي.

جميع الإطلالات تتميز بلمسة آسيوية مع تسريحة شعر الغيشا وقبعات سونجكوك الماليزية الصغيرة، وأتت الأزياء مزينة بالخرز، وبلورات الكريستال، والسلاسل المعدنية، والأهداب و تفاصيل الدانتيل، منسقة مع حقائب الكلاتش على شكل ظرف كبير، وتم تنسبق معظم القطع مع أقراط ضخمة ملونة و قلادات ضخمة مطابقة.

أما ملابس السهرة فكانت جريئة تميزت بتوبات البوستيير الملونة، وبرزت تويات حريرية منسقة مع التنانير الأنيقة، إلى جانب معاطف منقطة وسترات قصيرة بأكمام منتفخة ومطرزة، وأخرى بدون أكمام وهي صورة ظلية مفاجئة في موسم الأزياء الراقية.

اكتشفي معنا المزيد من القطع من مجموعة أزياء الهوت كوتور من جورجيو أرماني بريفي لربيع 2020، وشاركينا رأيك.