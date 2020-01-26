الامارات | للصمود أمام إغراءات الإنترنت.. تطبيق جديد من «غوغل»

شكرا لقرائتكم خبر عن للصمود أمام إغراءات الإنترنت.. تطبيق جديد من «غوغل» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت شركة غوغل تطبيقاً يعمل على ترشيد استعمال الهواتف الذكية.
وأوضحت الشركة الأميركية أن التطبيق Envelope، الذي يتوافر لهواتف غوغل Pixel 3a، يوفر غلافاً للطباعة في صيغة PDF، وبعد ذلك يتم قص القالب واتباع تعليمات التجميع.
وعندما يرغب المستخدم في أخذ استراحة يجب عليه تنشيط التطبيق ووضع الهاتف Pixel 3a في الغلاف، وكل ما يمكن إجراؤه عندئذ إجراء مكالمة هاتفية أو إظهار الوقت.
وعندما يتم إخراج الهاتف من الغلاف، يعرض التطبيق المدة، التي صمد فيها المستخدم أمام إغراءات الإنترنت، التي لا تنتهي.
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