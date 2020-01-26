الامارات | الطريقة الصحيحة لتنظيف فرشاة الأسنان.. بوصفة طبيب ألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن الطريقة الصحيحة لتنظيف فرشاة الأسنان.. بوصفة طبيب ألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر طبيب الأسنان الألماني يوخن شميت من تنظيف فرشاة الأسنان بواسطة الخل أو مادة مطهرة أو سائل تنظيف؛ إذ تتسبب هذه المواد في تنسل شعيرات الفرشاة، ومن ثم لا تتمكن من تنظيف الأسنان بشكل صحيح.

وبدلاً من ذلك ينصح الطبيب الألماني بتنظيف الفرشاة من خلال نقعها في غسول فم مضاد للبكتيريا لـ 15 دقيقة، مع مراعاة غسلها تحت ماء جار قبل وبعد استخدامها.

وينبغي حفظ الفرشاة في كوب بحيث تكون الرأس متجهة لأعلى، مع مراعاة عدم حفظها في غطاء عندما تكون الرأس مبللة؛ نظراً لأن هذه الظروف تشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا.

ويجب تنظيف كوب فرشاة الأسنان من وقت لآخر في غسالة الصحون. وبشكل عام ينبغي تغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر.