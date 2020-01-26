شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح باصليب وجبران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سيف علي محمد ناصر باصليب، حفل استقبال بمناسبة زفافه إلى كريمة علي جبران. حضر الحفل، الذي أقيم بنادي الضباط في أبوظبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك، وأحمد جمعة الزعابي، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح باصليب وجبران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.