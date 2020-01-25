عزة هيكل في مناقشة كتابها "تحرير الرجل": "لا أرفض تعدد الزوجات"

أقيمت اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة في قاعة "كاتب وكتاب"، لمناقشة كتاب "تحرير الرجل"، للكاتبة عزة هيكل، أستاذ الأدب المقارن، عضو المجلس الاستشاري لتنمية المجتمع، بحضور نجوى اليحفوفي، دكتور علم النفس من لبنان، ومحمد السعيد، رئيس قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس.

وقالت الكاتبة عزة هيكل، إنه كان هناك مرحلة كانت بها العديد من الهجمات على المرأة مثل زواج المتعة وزواج القاصرات وعن عمل المرأة أنها سبب البطالة المنتشرة، مضيفة أنه في نفس الوقت كان هناك حركة تسمى قضايا المرأة، وأطلق عليها اسم "الخطاب الرسمي"، متبنيها تفعيل وتمكين المرأة.

وتابعت خلال حديثها أنه تم تأليف الكتاب عام 2006، صدر منه طبعتان وتم رفض الطبعة الثالثة، وفوجئت بعد مرور 14 عامًا على إصدار الكتاب أن هناك إعادة قراءة له، حيث حاولت خلال الكتاب تسليط الضوء على دور الرجل تجاه المرأة.

وأكدت فيما يتعلق بتعدد الزوجات، أن الغرب يرفضون التعدد والدخول في علاقة أخرى، وأن الإشهار هو أساس العلاقات، وهو ما يساعد المرأة الحفاظ على حقوقها، مضيفة أنها لا تعارض التعدد ولكن يجب أن تأخذ المرأة كامل حقوقها.