صور.. إيلي صعب يطرح مجموعته الجديدة لموسمي ربيع وصيف 2020

طرح مصمم الأزياء اللبناني، إيلي صعب، مجموعته الجديدة، لموسمي ربيع وصيف 2020، وتميزت المجموعة بإطلالات تشبه أزياء الأميرات المزينة بخيوط الذهب وبريق الترتر. وتحمل المجموعة، تدرجات اللون الأبيض والكريمي والبيج والرمادي، كما تنوعت أنواع الخامات المستعملة في المجموعة الجديدة ما بين الأورجنزا والحرير وخامة الكريب، وأضاف المصمم العالمي لها، قصات الكشاكش والتطريز الكثيف. Advertisements واستعان المصمم اللبناني، بالأكمام المنفوخة، وأيضًا الاستخدام المكثف للأحزمة والكابات الملكية الطويلة، ووصل عدد المجموعة الجديدة إلى حوالي 60 إطلالة مختلفة، بحسب ما ذكرته "العربية نت".

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