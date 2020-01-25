الامارات | 7 أسواق خارجية في «دبي للتسوّق»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسواق خارجية في «دبي للتسوّق» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن سبع مناطق حول دبي سلسلة من الأسواق التي تحتفي بمسيرة مهرجان دبي للتسوّق، وتقدّم هذه الأسواق تجارب تسوّق مبتكرة، وتمنح زوّارها الفرصة لمتابعة سحوبات الجوائز والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق مجاناً. وتستمر معظم هذه الأسواق حتى نهاية مهرجان دبي للتسوّق، لذا لاتزال الفرصة متاحة للزوّار والمقيمين لزيارتها، والاستمتاع بكل ما تقدّمه من تجارب وفعاليات ترفيهية متنوّعة.
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