فيديو.. أصالة: "أنا من يومي حلوة.. وخسيت 9 كيلو"

لا يزال ظهور الفنانة أصالة، عقب إعلانها الانفصال عن المخرج طارق العريان، يثير التساؤلات حولها، ويجعلها تتصدر محركات البحث.

الحديث عن إطلالتها، ووزنها، بل ونظراتها، وحالتها النفسية، أمور باتت تهم العديد من متابعيها، بل ووسائل الإعلام أيضًا.

وخلال لقاء الفنانة السورية، مع صبحي عطري، مقدم برنامج "Trending"، خلال كواليس حفلها الأخير في دبي، تحدثت الفنانة عن إطلالتها ووزنها، قائلة: "أنا من يومي حلوة، وخسيت 9 كيلو، كنت عاوزة أخس 4 بس، لكن راح 5 كيلو كمان معاهم".

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وحين مازحها "عطري" لأنها لم تنظر للكاميرات، قالت: "أنا عندي حول"، ليوجه لها سؤالًا: "ولا ده بسبب الحزن؟"، لترد الفنانة على الفور: "مش حزينة.. أنا حولة".

انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة، قد كتبت معلنة انفصالها: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

وأضافت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائما أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".