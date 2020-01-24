تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة بين الفنانة الشابة، منة عرفة، والطبيب واليوتيوبر الشهير علي غزلان، خلال احتفالهما بتوقيع كتاب الأخير "مُدمن نجاح" الذي وقعه مؤخرًا بمعرض الكتاب.
وأظهر المقطع المصور، منة وهي توجه التهنئة لـ "غزلان"، بعدما وصفها بمسك الختام، قائلة: "مبروك يا علوشة"، ليرد الأخير: "مش محتاجة تقريه لأنك قريتيه وهو "pdf".
ثم بدأ الثنائي في تبادل القبلات على الهواء، ليطلب منها "غزلان" تقبيل الكتاب أيضًا، حيث ردت منة عرفة، بالقبول على الفور.
علي غزلان يثير الجدل بسبب علاقته بالفنانة
وكان الثنائي "غزلان وعرفة"، أثارا الجدل مؤخرًا، بعدما نشر الطبيب واليوتيوبر الشهير، صورة تجمعهما، مُعلقًا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، الأمر الذي دفع البعض لطرح تساؤلات حول وجود قصة حب بينهما، وهل تجمعهما علاقة أو ارتباط أو تم خطبتهما رسميا، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "احتفالا بكتابه الجديد".. قبلات منة عرفة وعلي غزلان تثير التساؤلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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