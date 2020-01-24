بالصور.. علي غزلان "تريند" بعد ظهوره مع منة عرفة في معرض الكتاب

تصدر اليوتيوبر، علي غزلان، محرك البحث جوجل، صباح اليوم الجمعة، عقب تداول مواد مصورة تجمعه بالفنانة منة عرفة، خلال حفل توقيع كتابه "مدمن نجاح"، في معرض الكتاب في دورته الـ51، وذلك عقب نفيه نبأ ارتباطه بها.

وتضمنت المواد المصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور "غزلان ومنة" سويا في حفل توقيع "مدمن نجاح"، وسط احتفاء بالأخيرة، والاحتشاد حولها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد "سوشيال ميديا" مع المواد المصورة، ومن أبرز التعليقات: "واضح جدا إنهم مرتبطين"، و"هو ليه واقف بعيد وهي الناس حواليها"، و"ما تعلنوا يا جماعة إنكم مرتبطين".

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شائعة ارتباط منة عرفة وعلي غزلان

وأثار الظهور المتكرر للفنانة الشابة منة عرفة، مع علي غزلان، جدلا من جديد حول علاقتهما، خاصة أن الأخيرة علق من أيام على صور تجمعها قائلا: "أفضل شيء حدث على الإطلاق".

من جهتها، ومع كثرة الشائعات التي لاحقت الثنائي، نفت والدة منة عرفة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، ارتباط ابنتها بعلي غزلان، وقالت إن "منة" ينصب تركيزها على عملها الفني، في الوقت الحالي، مؤكدة أنه في حال ارتباط "منة" ستعلن على الفور، إذ إن علاقتها بـ"غزلان" لا تتجاوز الصداقة.

ومنذ أيام، نفى "غزلان"، لـ"الوطن"، ما تردد على مدار الساعات الماضية، حول ارتباطه بمنة عرفة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: "والله العظيم شائعة".