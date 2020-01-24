أطعمة تزيد العمر وتقي من الأمراض.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - يمثل النظام الغذائي السليم ركناً هاماً في تحسين الصحة العامة للجسم، الأمر الذي يساهم بدوره في تجنب الإصابة بالأمراض وإطالة معدل عمر الإنسان.

وتتمثل الفوائد الأساسية التي يتم جنيها من تناول أطعمة معينة في أنها تحمي من أمراض القلب، السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي قائمة مؤلفة من 4 أطعمة تساهم في الحفاظ على الصحة وإطالة العمر، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية:

-المكسرات

أبرزت العديد من الدراسات، الفوائد الصحية للمكسرات على صحة القلب، إذ أنها تضم قائمة طويلة من الفيتامينات والمعادن التي تعتبر حيوية لصحة القلب، كما أنها مصدر جيد للألياف والدهون غير المشبعة، والتي تعتبر مغذيات هامة تقي من أمراض القلب. وتحتوي المكسرات على عنصر لارجينين الذي يعمل بفاعلية على توسيع الشرايين والوقاية من انسدادها.

-بذور الكتان والقنب

هذه البذور مليئة بالعناصر المغذية لصحة القلب، بما في ذلك الألياف والأحماض الدهنية من نوع أوميجا 3.

وقد وجدت العديد من الدراسات أن إضافة هذه الأنواع من البذور إلى نظامك الغذائي يمكن أن تقي من العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك الالتهابات وضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن تناول 30 جراماً من بذور الكتان كل يوم لمدة نصف عام يقلل من ضغط الدم الانقباضي بمعدل 10 مم زئبقي وخفض ضغط الدم الانبساطي بمقدار 7 مم زئبقي.

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-التوت

يحتوي التوت على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة مثل الانثوسيانين، والتي تحمي من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي تسهم في تطور أمراض القلب.

مضادات الأكسدة هي مركبات تلعب دوراً في الحماية من أمراض القلب عبر التدخل في الجزيئات المعروفة باسم الجذور الحرة. ويعتقد البعض أن الجذور الحرة تسبب أضراراً في الأوعية الدموية، مما قد يعطل تدفق الدم إلى القلب.

وقد أظهر تحليل 22 دراسة أن تناول التوت كان مرتبطاً بانخفاض الكوليسترول وأنواع معينة من الالتهابات. كما وجدت دراسة أخرى أن تناول التوت يومياً يحسن وظيفة الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية، والتي تساعد في توسع الأوعية، والسيطرة على ضغط الدم.

-الشوكولاتة الداكنة

في حين أن الشكولاتة الداكنة قد تكون غنية بالسكر والسعرات الحرارية، إلا أنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب.

وأظهرت إحدى الدراسات الكبيرة أن أولئك الذين يتناولون الشوكولاتة خمس مرات على الأقل أسبوعياً تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 57٪ مقارنةً بمن لا يتناولون الشوكولاتة.

ووجدت دراسة أخرى أن تناول الشوكولاتة مرتين على الأقل أسبوعياً ارتبط بانخفاض خطر التكلس في الشرايين بنسبة 32 بالمائة. وللحصول على فائدة صحية إضافية، يوصي خبراء التغذية بالجمع بين اللوز والشوكولاتة الداكنة.

حسب ما جاء فى موقع"24 الإماراتي".