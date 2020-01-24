تشارك لأول مرة بمعرض الكتاب.. إيمان مؤلفة "الرحيل": سأخصص الأرباح لجمعية خيرية

دائما ما تشارك في الندوات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة، تندمج معهم تحاول الإنصات لأحاديثهم، ما جعلها تهتم بالحالات الإنسانية وتبحث بشتى الطرق في إيجاد حلول لذويهم، هى الكاتبة والكيميائية، إيمان درويش، ابنة محافظة الإسماعيلية، صاحبة الـ23 عاما، والتي تشارك للمرة الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، برواية "الرحيل".

روت إيمان، تفاصيل روايتها التي تشارك بها، خلال حديثها لـ"الوطن"، قائلة: "الرواية مستلهمة من قصص حقيقية لمجموعة فتيات صادفتهم في أكثر من تجمع، ومن خلال قصصهن حاولت الدمج بين الأحداث بثلاث فتيات داخل أسرة واحدة".

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اختارت إيمان "الرحيل"، عنوانا لروايتها، يكون ناطقا عن معاناة بطلاته الثلاث، "تتمحور الرواية حول فقدانهن السند والعون في الحياة واحدا تلو الآخر، فكانت البداية برحيل الأب وانفصاله عن الأم، بالرغم من قصة الحب الشديدة التي ربطت بينهم، ما جعلها تترك أسرتها وترحل لبلد أخرى، ومن ثم رحل الوالد عنهن، لتتوالى الأحداث وتتأثر كلهن بالرحيل على الجانب النفسي بشكل مختلف، ما يصنع قصصا في حياتهن".

تأثرت إيمان، بالكاتب أحمد خالد توفيق، الذي بفضل رواياته، هوت القراءة ومن ثم الكتابة، "من وأنا صغيرة وحلمي أكون زيه، جمع بين تخصصه العلمي وميوله الأدبية".

قررت إيمان تخصيص أرباح وعائد الرواية المادي لدعم جمعية خيرية للمرأة والطفل،" لو حققت أرباح كبيرة، هخصصها للحالات الإنسانية".

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين.

يذكر أنّ المعرض ينعقد بداية من الأربعاء، وحتى 4 فبراير المقبل.