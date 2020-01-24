البنطلون الجلد اختيار أشهر مدوّنات الموضة لإكمال الأناقة في 2020

استعرضت الفاشنيستا الكويتية عهود العنزي إطلالاتها الرياضية الأنيقة والجذابة، بنشرها صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام". وتألّقت عهود في أحدث ظهور لها، بالملابس الرياضية، فارتدت بنطلون سبورت من "أديداس" وجاكيتا رياضيا من الماركة نفسها، بالإضافة إلى نظارة شمسية من "اف سان لوران" على شكل قلب، وهو ما جعلها تبدو في غاية الأناقة.

وتعتمد الفاشينيستا الكويتية على الملابس الرياضية في حياتها بشكل دائم، لحرصها على الاهتمام بقوامها الممشوق. من أكثر الماركات العالمية المحببة إلى قلبها أثناء إرتدائها للزي الرياضي، هي "أديداس" و"اف سان لوران" و"غوتشي".

وتعد عهود نموذجًا للجمال لدى كثير من النساء في الخليج، وهي من أشهر الفاشنيستات العربيات اللاتي يحظين بمتابعين كثر عبر مواقعهن الاجتماعية، خاصة أن عدد متابعيها على موقع "إنستجرام" تخطى المليون.

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