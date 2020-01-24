الامارات | «إيكو».. مزج ذكي بين الراحة والأناقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إيكو».. مزج ذكي بين الراحة والأناقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يكون من الصعب الحصول على حذاء أنيق ومريح في الوقت ذاته، إلا أن الأمر غير مستحيل، فهنالك عدد من العلامات التجارية التي تفضل الوصول إلى حلول عملية تعين على توفير سبل راحة مناسبة دون المساومة على التصميم المثالي، الأمر الذي غالباً ما يحتاج إلى دراسة للقوالب والمواد المريحة لباطن القدم، والجلود عالية الجودة في الوقت ذاته.

وتعتبر «إيكو» واحدة من العلامات التجارية الرائدة في الأحذية حول العالم، والتي تجمع بين عنصري الموضة والراحة. بُني نجاح «إيكو» على منتجات أحذية ذات جلود عالية الجودة ومناسبة لجميع أنماط الارتداء، كما أنها توفر عدداً كبيراً من التصاميم والتشكيلات التي تتناسب ومختلف المناسبات والأوقات، منها اليومي العملي ذو الطابع الرياضي المريح، أو الكلاسيكي الرسمي، إضافة إلى قصات الـ«بوت» الشتوية العالية.

إضافة إلى الأنواع المتعددة من التصاميم، والرجالية والنسائية على حد سواء، توفر التشكيلة الجديدة أيضاً، مجموعة من حقائب اليد، وحقائب السهرة الـ«كلاتش»، والمحافظ، وحقائب السفر وغيرها.