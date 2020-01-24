الامارات | «مكتبات الشارقة» تنظّم معرض «فنون الرسم اليدوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتبات الشارقة» تنظّم معرض «فنون الرسم اليدوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مكتبة الشارقة العامة معرض «فنون الرسم اليدوية»، حتى 26 الجاري، في مقر مكتبة الشارقة العامة، وبمشاركة أكثر من 34 فناناً وفنانة، وعدد من الشخصيات الثقافية المرموقة، من أكثر من 18 دولة، بهدف تسليط الضوء على الفنون التي تحتاج إلى التعلّم والتنفيذ باستخدام الأقلام.

وتضم قائمة الفنانين كلاً من: الفنانتين الإماراتيتين ندى المازمي، ومنى محمد الجريشي، وباولا موسكاتيللي من إيطاليا، وماريا زيليزنوفا من روسيا، وهديل عزمي من الأردن، ونجود المصري من سورية، وسميرة زين من جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى فنانين من هولندا، والهند، واليابان، والأرجنتين، وغيرها.

وقالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة، إيمان بوشليبي: «انطلقنا في فكرة تنظيم المعرض من واقع الحرص على ترسيخ الارتباط الذي يجمع الكتب مع الفنون، للخروج بأفكار نوعية وريادية، تعزّز من مكانة المكتبات وأهميتها في إثراء البيئة الثقافية للمجتمعات، وتعرّف الزوّار في الوقت ذاته إلى شمولية الفنون وتنوّعها، وقدرتها على تعزيز الهوية البصرية للشعوب».