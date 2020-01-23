احذري الماء الساخن.. نصائح عليك اتباعها بعد إزالة الشعر بالليزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعاني بعض النساء من مشكلة نمو الشعر الزائد في الجسم، والتي تعد من الأمور المزعجة التي يرغبن في التخلص منها بشكل نهائي، ولكن الطرق التقليدية تتطلب جهد ووقت لذلك يلجأن إلى استخدام الليزر.

نستعرض لكِ نصائح عليك اتباعها بعد إزالة الشعر بالليزر للحصول على أفضل نتائج وتجنب ظهور البقع الداكنة على الجلد.

-كيف يتم إزالة شعر الجسم بالليزر:

-قبل استخدام الليزر، تدهن المنطقة المراد علاجها بمرهم للتخدير الموضعي، ويقوم الطبيب بتمرير جهاز الليزر على سطح الجلد، في المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

- يخترق شعاع الليزر خلية الشعر ويصيب خلية الميلانين، فتؤدي الخلايا الناتجة عن شعاع الليزر إلي تلف البصيلات.

- تستغرق جلسة إزالة الشعر بالليزر عدة دقائق، وتحتاج المنطقة من 6 إلي 8 جلسات حتى تتخلصِ من الشعر نهائيًا.

Advertisements

-نصائح عليكِ اتباعها بعد إزالة الشعر بالليزر:

1-يجنبِ عدم الاستحمام بالماء الساخن بعد الجلسة.

2-عدم استخدام غسول للجسم يحتوي على مواد عطرية.

3-تجنبِ وضع كريمات تحتوي على مواد عطرية على الجلد مباشرة.

4-ابتعدي عن وضع "برفان" الجلد لمدة أسبوعين بعد الجلسة.

5-احرصي على عدم التعرض للشمس قبل وضع واقي شمس بمعدل حماية عالية.

6-تجنبِ نزول حمام السباحة قبل أسبوع من الخضوع لجلسة الليزر.